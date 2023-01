Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Frei­tag, 6. Janu­ar, 18.30 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einem Online-Vor­trag ein. Karl-Heinz Gert­loff, Egels­bach, hat mit dem kun­di­gen Auge eines Ver­mes­sungs-Inge­nieurs im Bereich des Staf­fel­bergs auf­fäl­li­ge Struk­tu­ren im Boden aus­ge­macht. Er betrach­tet bis­her nicht als Boden­denk­mal erkann­ten Area­le ver­glei­chend und stellt Über­le­gun­gen an, was sich hin­ter den Auf­fäl­lig­kei­ten stecken könn­te. „Archäo­lo­gi­sche Rät­sel am Staf­fel­berg“ ist der Vor­trag überschrieben.

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.