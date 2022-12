Gute Nach­richt für den Land­kreis Coburg: Chri­sti­an Bern­rei­ter, Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Woh­nen, Bau und Ver­kehr, hat Land­rat Seba­sti­an Strau­bel in einem Schrei­ben einen sat­ten Zuschuss für den Umbau der Wie­sen­fel­der Kreu­zung auf Gebiet der Gemein­de Mee­der zugesichert.

Bei Wie­sen­feld lau­fen seit Anfang August die Bau­ar­bei­ten für einen neu­en Kreis­ver­kehrs­platz, über den mit der neu­en Tras­se der Staats­stra­ße 2205 sowie der Kreis­stra­ße CO 4 in Fahrt­rich­tun­gen Wei­dach und Wie­sen­feld drei wich­ti­ge Ver­bin­dun­gen west­lich von Coburg zusam­men­ge­führt werden.

Beim Gemein­schafts­pro­jekt des Land­krei­ses Coburg mit dem Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg (dem Stra­ßen­bau­last­trä­ger für die Staats­stra­ße) hat das Mini­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr die für eine För­de­rung unab­ding­ba­re „Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se“ aner­kannt. Vom Anteil des Land­krei­ses an den Bau­ko­sten wur­den 370.000 Euro als zuwen­dungs­fä­hig aner­kannt und dar­auf eine För­de­rung in Höhe von rund 275.000 Euro in Aus­sicht gestellt.

Die Pla­ner für den Bau des Krei­sels gehen der­zeit von Gesamt­ko­sten in Höhe von knapp 2,3 Mil­lio­nen Euro aus. Rund 45 Mil­lio­nen Euro sind für die gesam­te Neu­bau­tra­sse zwi­schen dem „Kae­ser-Krei­sel“ in Coburg und Wie­sen­feld vorgesehen.

Fak­ten zum Aus­bau des Wie­sen­fel­der Krei­sels – Ver­kehrs­be­la­stung Staats­stra­ße 2205: 11.300 Fahrzeuge/​24 Stun­den; Ver­kehrs­be­la­stung CO 4 Rich­tung Wie­sen­feld: 2816 Fahrzeuge/​24 Stun­den; Ver­kehrs­be­la­stung CO Rich­tung Wei­dach: 1335 Fahrzeuge/​24 Stunden.