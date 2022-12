Hof: Impf­ter­mi­ne für Weih­nach­ten und Jah­res­wech­sel

Auch über die Weih­nachts­ta­ge und den Jah­res­wech­sel besteht für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, sich an den Coro­na-Test­sta­tio­nen testen zu las­sen. Bit­te beach­ten Sie, dass an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on in Hof sowie deren Außen­stel­le in Münch­berg über die Fei­er­ta­ge leicht geän­der­te Öff­nungs­zei­ten im Ver­gleich zu den regu­lä­ren Zei­ten gel­ten. BAD STE­BEN: LUIT­POLD-APO­THE­KE, Luit­pold­str. 2 Test­zei­ten an den Fei­er­ta­gen: 24.12.22: 09:00–11:00 Uhr 25.12.22: geschlos­sen 26.12.22: geschlos­sen 31.12.22: 09:00 ‑11:00 Uhr 01.01.23: geschlos­sen BERG: CORO­NA SCHNELL­TEST­STA­TI­ON AUTO­HOF BERG/BAD STE­BEN, Sieg­gru­ben­str. 1 Test­zei­ten an den Fei­er­ta­gen: 24.12.22: geschlos­sen 25.12.22: 14:00–18:00 Uhr 26.12.22: 14:00–18:00 Uhr…