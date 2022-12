Aaron Och und Tho­mas Ruck­dä­schel sind ab 2023 neue Kreis­brand­mei­ster und Oli­ver Schardt wur­de zum Kreis­brand­in­spek­tor bestellt.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner und Kreis­brand­rat Timm Vog­ler ver­ab­schie­de­ten am Mitt­woch im Gro­ßen Sit­zungs­saal Kreis­brand­in­spek­tor (KBI) Her­mann Schu­berth und Kreis­brand­mei­ster Richard Dums­ky. Gleich­zei­tig wur­de Oli­ver Schardt zum Kreis­brand­in­spek­tor ernannt. Als neue Kreis­brand­mei­ster (KBM) wur­den zum 1. Janu­ar 2023 Aaron Och (Ebens­feld, Modu­la­re Trup­p­aus­bil­dung) und Tho­mas Ruck­dä­schel (Michel­au, Aus­bil­dung tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung) bestellt.

„Damit geht im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes eine Ära zu Ende und gleich­zei­tig beginnt eine neue“, stell­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner fest. Kreis­brand­in­spek­tor Her­man Schu­berth und Kreis­brand­mei­ster Richard Dums­ky sei­en über Jahr­zehn­te hin­weg tra­gen­de Säu­len der Kreis­brand­in­spek­ti­on gewe­sen und haben die­se durch ihre Kom­pe­tenz und ihr Fach­wis­sen ent­schei­dend mit­ge­prägt, unter­strich der Land­rat. Vor die­sem Hin­ter­grund zoll­te er den schei­den­den Füh­rungs­kräf­ten gro­ßes Lob für ihr vor­bild­li­chen Ein­satz für das Allgemeinwohl.

„Unse­re Feu­er­weh­ren haben heut­zu­ta­ge eine Viel­zahl von Auf­ga­ben­be­rei­chen – ange­fan­gen von Brand- bis hin zu in jüng­ster Zeit immer mehr Stark­wet­ter­ein­sät­zen und auch zuneh­mend umfas­sen­der wer­den­den tech­ni­schen Hil­fe­lei­stun­gen. Umso mehr Aner­ken­nung ver­dient es des­we­gen, dass sich die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den mit gro­ßem Enga­ge­ment ehren­amt­lich in ihrer Frei­zeit für die­sen Dienst zur Ver­fü­gung stel­len“, wür­dig­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner das Engagement.

Im Jahr 2012 beschlos­sen die Mit­glie­der der Kreis­brand­in­spek­ti­on ein­stim­mig, dass mit Errei­chen des 63. Lebens­jah­res der akti­ve Dienst in der Kreis­brand­in­spek­ti­on endet. „Die­ser Tag ist nun für die Kame­ra­den Her­mann Schu­berth und Richard Dums­ky gekom­men“, erläu­ter­te Kreis­brand­rat Timm Vog­ler in sei­ner Lau­da­tio. „Die bei­den haben sich mit ihrer kame­rad­schaft­li­chen und offe­nen Art, aber auch mit ihrem hohen fach­li­chen Kön­nen und Fach­wis­sen über vie­le Jah­re inner­halb der Feu­er­wehr­fa­mi­lie gro­ßes Anse­hen erwor­ben“, beton­te der Kreis­brand­rat. Sein ganz beson­de­rer Dank galt ihnen für die stets unkom­pli­zier­te und kame­rad­schaft­li­che Mit­ar­beit und Unter­stüt­zung in unzäh­li­gen Fach­fra­gen. „Hier­von konn­ten in all den Jah­ren alle Feu­er­weh­ren und die gesam­te Kreis­brand­in­spek­ti­on außer­or­dent­lich pro­fi­tie­ren. Für die­se Lebens­lei­stung gebührt bei­den größ­ter Dank und höch­ste Aner­ken­nung“, so Vog­ler. Er sei „per­sön­lich stolz und dank­bar, dass ich so vie­le Jah­re mit Her­mann und Richard gemein­sam in der Kreis­brand­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zusam­men­ar­bei­ten durfte.“

Wer­de­gang von KBI Her­mann Schuberth

Die Wer­de­gän­ge der schei­den­den und neu­en Mit­glie­der der Kreis­brand­in­spek­ti­on erläu­ter­te der Lei­ter des Sach­ge­biets „Öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung, Aus­län­der“ am Land­rats­amt Lich­ten­fels, Achim Lie­saus. So sei Kreis­brand­in­spek­tor Her­mann Schu­berth (Mistel­feld) bereits im Jahr 1977 als akti­ves Mit­glied in die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Mistel­feld ein­ge­tre­ten. Acht Jah­re spä­ter, im Jahr 1985, wur­de er zum Kom­man­dan­ten gewählt. Noch unter Kreis­brand­rat Die­ter Neu­mann erfolg­te am 1. März 1991 sei­ne Ernen­nung zum Kreis­brand­mei­ster, der am 22. April 1994 die Ernen­nung zum Kreis­brand­in­spek­tor erfolg­te. Dadurch über­nahm Her­mann Schu­berth ein noch grö­ße­res und ver­ant­wor­tungs­vol­le­res Aufgabenfeld.

Weit über 30 Jah­re sei er eine tra­gen­de Säu­le der Kreis­brand­in­spek­ti­on gewe­sen, lob­te Achim Lie­saus. Her­mann Schu­berth habe sich in all den Jah­ren stets fort­ge­bil­det und sein Fach­wis­sen erweitert.

Von 1979 bis 1992 habe er alle Lei­stungs­prü­fun­gen „Die Grup­pe im Lösch­ein­satz“ absol­viert. Im Jahr 1985 nahm er an den Lehr­gän­gen „Grup­pen­füh­rer“ und „Lei­ter einer Feu­er­wehr“ teil, 1989 absol­vier­te er die Aus­bil­dung zum Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger. 1991 schloss sich die Aus­bil­dung zum Zug­füh­rer und Schieds­rich­ter an. 1992 folg­te der Lehr­gang zum Ver­bands­füh­rer, 1998 die Wei­ter­bil­dung Zusatz­be­la­dung THL, 2013 der Auf­bau­lehr­gang für Füh­rungs­dienst­gra­de – Ein­satz­lei­tung, 2015 der Auf­bau­lehr­gang Füh­rungs­dienst­gra­de – Eisen­bahn, 2018 THL Block (4) LKW- und Busunfälle.

In sei­ner lan­gen akti­ven Dienst­zeit habe Kreis­brand­in­spek­tor Her­mann Schu­berth als Ein­satz­lei­ter immer in vor­bild­li­cher Wei­se agiert und durch umsich­ti­ges Ver­hal­ten bei Brän­den und schwe­ren Unglücks­fäl­len Men­schen­le­ben geret­tet. 2002 und 2017 wur­de er für 25 bzw. 40 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst geehrt. Eine ganz beson­de­re Ehrung erfuhr er 2011, als er aus den Hän­den des dama­li­gen Regie­rungs­prä­si­den­ten Wil­helm Wen­ning das Steck­kreuz des Feu­er­wehr-Ehren­zei­chens erhielt – ins­be­son­de­re für sei­nen Ein­satz und sein beson­de­res Enga­ge­ment bei der Erstel­lung der Ein­satz­mit­tel­ket­ten bei der Umstel­lung der Feu­er­wehralar­mie­rung im Zuge der dama­li­gen Neu­errich­tung der Inte­grier­ten Leit­stel­le Coburg.

Vie­le Jah­re sei Her­mann Schu­berth ver­ant­wort­li­cher Lehr­gangs­ver­wal­ter für die Lehr­gän­ge an den Staat­li­chen Feu­er­wehr­schu­len, Ver­ant­wort­li­cher Lei­ter und ober­ster Schieds­rich­ter der Lei­stungs­prü­fun­gen im Land­kreis Lich­ten­fels gewe­sen und habe so schon Genera­tio­nen von akti­ven Feu­er­wehr­män­nern und ‑frau­en Lei­stungs­prü­fun­gen mit abgenommen.

Mit sei­ner kame­rad­schaft­li­chen und offe­nen Art, aber auch mit sei­nem gro­ßen fach­li­chen Kön­nen und Fach­wis­sen habe er sich in den Rei­hen der Feu­er­weh­ren und dar­über hin­aus über vie­le Jah­re und Jahr­zehn­te gro­ßes Anse­hen und Respekt erwor­ben, unter­strich Sach­ge­biets­lei­ter Achim Lie­saus. Dank sag­te er ihm ins­be­son­de­re für des­sen stets unkom­pli­zier­te und kame­rad­schaft­li­che Unter­stüt­zung in allen Fachfragen.

Wer­de­gang Kreis­brand­mei­ster Richard Dumsky

Gro­ßes Lob galt auch dem schei­den­den Kreis­brand­mei­ster Richard Dums­ky (Unter­lan­gen­stadt), der die Kreis­brand­in­spek­ti­on aus Alter­grün­den ver­lässt. Richard Dums­ky trat laut Sach­ge­biets­lei­ter Achim Lie­saus 1977 als akti­ves Mit­glied in die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bau­nach ein, 1990 in die Feu­er­wehr Unter­lan­gen­stadt. Der dama­li­ge Kreis­brand­rat Sieg­fried Ker­ner ernann­te ihn zum 1. März 2000 zum Kreisbrandmeister.

1982 wur­de er zum Maschi­ni­sten aus­ge­bil­det: Bereits bei der Feu­er­wehr Bau­nach hat­te er alle Lei­stungs­prü­fun­gen „Die Grup­pe im Lösch­ein­satz“ abge­legt, dabei im Jahr 1988 die Stu­fe gold rot (Stu­fe III/5).

Die Aus­bil­dung zum Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger absol­vier­te Richard Dums­ky 1991. 1993 nahm er am Trupp­mann-Lehr­gang teil, die Qua­li­fi­ka­ti­on zum Aus­bil­der für Maschi­ni­sten erfolg­te 1994. Eben­falls 1994 wur­de er Gerä­te­wart. 2000 folg­te die Aus­bil­dung zum Grup­pen­füh­rer und Zug­füh­rer, 2001 nahm er erfolg­reich am Lehr­gang Ver­bands­füh­rer teil.

Seit sei­nem Ein­tritt in die Kreis­brand­in­spek­ti­on wur­den unter Richard Dums­kys Regie im Land­kreis Lich­ten­fels 980 Maschi­ni­sten aus­ge­bil­det, 243 Feu­er­wehr­füh­rer­schei­ne aus­ge­stellt und 88 Feu­er­wehr­fahr­zeu­ge in Dienst gestellt, bilan­zier­te Sach­ge­biets­lei­ter Achim Lie­saus. Seit Beginn sei­ner Amts­zeit war 22 Jah­re unun­ter­bro­chen als Kreis­schirr­mei­ster tätig und eine tra­gen­de Säu­le der Kreisbrandinspektion.

Die Bera­tung der Feu­er­weh­ren und Gemein­den bei Beschaf­fungs­vor­ha­ben, die Mit­wir­kung bei Besich­ti­gun­gen der Feu­er­weh­ren, die Abnah­me von neu aus­ge­lie­fer­ten Fahr­zeu­gen und Trag­kraft­sprit­zen, die Abnah­me der Prü­fun­gen für den Feu­er­wehr­füh­rer­schein sowie die Koor­di­na­ti­on des Fahr­si­cher­heits­trai­nings sind nur eini­ge der Auf­ga­ben­fel­der, die Richard Dums­ky über 22 Jah­re in vor­bild­li­cher Wei­se aus­ge­führt hat, so Achim Lie­saus weiter.

Als Kreis­schirr­mei­ster war der schei­den­de Kreis­brand­mei­ster dar­über hin­aus im Rah­men der Umset­zung der Feu­er­wehr­be­darfs­pla­nung mit einer gan­zen Rei­he von Fahr­zeug­neu­an­schaf­fun­gen in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in ganz beson­de­rer Ver­ant­wor­tung. Für 25 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst wur­de er 2004 geehrt, für 40 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst 2019. 2019 ehr­te ihn Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz für sei­nen vor­bild­li­chen Ein­satz mit dem Steck­kreuz des Feuerwehr-Ehrenzeichens.

„Sowohl für Feu­er­weh­ren als auch für Kom­mu­nen warst Du stets ein zuver­läs­si­ger und äußerst kom­pe­ten­ter Bera­ter“, stell­te Achim Lie­saus her­aus. Als äußerst zuver­läs­si­ge Fach­mann habe er in sei­ner ange­nehm ruhi­gen und über­leg­ten Art sei­ne Auf­ga­ben vor­bild­lich wahr­ge­nom­men, beschei­nig­te der Sach­ge­biets­lei­ter Richard Dumsky.

Wer­de­gang Kreis­brand­in­spek­tor Oli­ver Schardt

Als Kreis­brand­in­spek­tor wur­de Oli­ver Schardt bestellt. Auch des­sen Wer­de­gang erläu­ter­te Sach­ge­biets­lei­ter Achim Liesaus:

1988 Ein­tritt in die Feu­er­wehr Michelau

Janu­ar 1996 Wech­sel zur Feu­er­wehr Lichtenfels/​Main

Janu­ar 1999 Löschmeister

Okto­ber 2001 Stell­ver­tre­ter des Kommandanten

Kom­man­dant von 2018 bis 2022

seit 1. März 2016 Kreisbrandmeister

2013 Ehrung für 25 Jah­re akti­ver Feu­er­wehr­dienst 2013

Besuch­te Lehr­gän­ge: Trupp­mann Teil 1 1997, Strah­len­schutz 1997, Grup­pen­füh­rer ABC 1998, Ölwehr 1998, Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger 1998, Sprech­funk 1998, Boots­füh­rer 1998, Maschi­nist 1999, Motor­sä­gen­füh­rer 2000, Ölscha­dens­be­kämp­fung 2000, Grup­pen­füh­rer 2005, Auf­bau­lehr­gang Boots­füh­rer 2010, Digi­tal­funk 2015, Lei­ter einer Feu­er­wehr 2015, Zug­füh­rer 2018, Ver­bands­füh­rer 2019, Umgang mit Stark­re­gen 2021, Ein­füh­rung in die Stabs­ar­beit 2021, Sach­ver­stän­di­ger für Boots­un­ter­su­chung 2022, Grund­lehr­gang ÖEL 2022, Abschluss­lehr­gang ÖEL 2022

Wer­de­gang Kreis­brand­mei­ster Aaron Och

Ein­tritt in die Feu­er­wehr Ebens­feld am 14. Janu­ar 2014

Besuch­te Lehr­gän­ge: Trupp­mann Teil 1 2014, Sprech­fun­ker 2015 und 2016, Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger 03/2018, Bahn­er­dungs­be­rech­tig­ter 2018, Motor­sä­gen­füh­rer 03/2019, Grup­pen­füh­rer 06/2021, Maschi­nist 06/2021, Lei­ter Atem­schutz 06/2022, Atem­schutz­ge­rä­te­wart 10/2022.

Wer­de­gang Kreis­brand­mei­ster Tho­mas Ruckdäschel

Ein­tritt in die Feu­er­wehr Michel­au am 5. August 2005

Stell­ver­tre­ter des Kom­man­dan­ten seit 8. März 2019

Haupt­lösch­mei­ster seit 29. April 2022

Besuch­te Lehr­gän­ge: Trupp­mann Teil 1 2007, Grup­pen­füh­rer 2015, Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger 08/2015, Gerä­te­wart TSF 2016, Maschi­nist 2017, Brand­haus 2018, Zug­füh­rer 2019, Trä­ger von Che­mi­ka­li­en­schutz­an­zü­gen 2019, Absturz­si­che­rung 2019, Lei­ter einer Feu­er­wehr 2021, Aus­bil­der für Absturz­si­che­rung 2022, Groß­tier­ret­tung 2022.