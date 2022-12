Die Natur­schutz­be­hör­den am Land­rats­amt Forch­heim und der Regie­rung von Ober­fran­ken sowie der Land­schafts­pfle­ge­ver­band und die umlie­gen­den Gemein­den bit­ten an Sil­ve­ster um Rück­sicht­nah­me auf das Naturschutzgebiet.

Sofern das Wet­ter es zulässt, ist das Wal­ber­la auch im Win­ter ein belieb­tes Aus­flugs­ziel. Kaum ein ande­rer Berg in der Regi­on bie­tet eine so gran­dio­se Aus­sicht ins Wie­sent- und Reg­nitz­tal. Wer jedoch vor­hat, den Jah­res­wech­sel auf der Ehren­bürg zu ver­brin­gen, dem soll­te klar sein, dass im Natur­schutz­ge­biet bestimm­te Regeln zu beach­ten sind: Es ist unter ande­rem nicht erlaubt, die Ehren­bürg mit Fahr­zeu­gen aller Art – auch nicht Fahr­rä­dern – zu befah­ren, Steil­hang­be­rei­che zu betre­ten, Feu­er zu machen, Müll zu hin­ter­las­sen oder Tie­re und Pflan­zen zu beeinträchtigen.

Das Abfeu­ern von Rake­ten oder Zün­den von Knall- und Feu­er­werks­kör­pern ist in die­sen Ver­bo­ten klar inbe­grif­fen! Dies gilt im Übri­gen auch für ande­re Naturschutzgebiete.

Die Ehren­bürg wur­de auf­grund ihrer land­schaft­li­chen Schön­heit und der hohen Bedeu­tung für die Tier- und Pflan­zen­welt bereits 1987 als Natur­schutz­ge­biet ausgewiesen.

Die in der Schutz­ge­biets-Ver­ord­nung fest­ge­leg­ten Ver­hal­tens­re­geln haben durch­aus ihren Sinn. Vie­le Tie­re – vor allem bei der mil­den Wet­ter­la­ge – befin­den sich nicht im Win­ter­schlaf und zei­gen beim Abfeu­ern von Knal­lern oder Rake­ten oft pani­sches Ver­hal­ten. Der Uhu zum Bei­spiel, unse­re größ­te ein­hei­mi­sche Eule, kann bei Stö­run­gen durch­aus emp­find­lich reagieren.

Es wird des­halb dar­um gebe­ten, sich beim Fei­ern umwelt­be­wusst zu ver­hal­ten und pfleg­lich mit dem hei­mat­li­chen Juwel, der Ehren­bürg, umzugehen.

Bit­te berück­sich­ti­gen Sie bei Ihren Sil­ve­ster­pla­nun­gen wei­ter­hin, dass die Zufahrt zum obe­ren Park­platz von Schlaifhau­sen an Sil­ve­ster in der Regel gesperrt ist. Die Ehren­bürg muss an Sil­ve­ster also kom­plett zu Fuß erklom­men werden.