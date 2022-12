Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Cobur­ger Poli­zei fin­det „gestoh­le­nes“ Auto

Den Dieb­stahl ihres Autos mel­de­te eine 37-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg am Don­ners­tag­abend bei der Poli­zei. Die Poli­zi­sten klär­ten den Kri­mi­nal­fall inner­halb kür­ze­ster Zeit.

Die Frau hat­te ihren 22 Jah­re alten Seat zwi­schen 17 und 19 Uhr unweit der Zufahrt eines Dis­count­mark­tes im Kano­nen­weg abge­stellt. Um 19 Uhr such­te die Frau ihr Auto im Umfeld des Mark­tes ver­geb­lich und ver­mu­te­te einen Dieb­stahl des in die Jah­re gekom­me­nen Vehi­kels. Der auf­neh­men­de Beam­te der Dieb­stahls­an­zei­ge befrag­te die Anzei­ge­er­stat­te­rin detail­liert nach dem Abstell­ort des Autos und schick­te eine Poli­zei­strei­fe an den ver­meint­li­chen Diebstahlsort.

Bei einer Suche nach dem Fahr­zeug im Umfeld des Ein­kaufs­mark­tes wur­den die Beam­ten schnell fün­dig. Das Fahr­zeug der Dame stand nur eine Par­al­lel­stra­ße wei­ter. Einen Dieb­stahl schlos­sen die Beam­ten damit aus.

Böse Über­ra­schung nach Urlaubsreise

ITZ­GRUND, LKR. COBURG. Die Abwe­sen­heit der Bewoh­ner nutz­ten Unbe­kann­te und bra­chen in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in der Gemein­de Itz­grund ein. Neben Bar­geld stah­len sie auch diver­se Wert­ge­gen­stän­de. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Im Zeit­raum vom 20. Dezem­ber bis zum 29. Dezem­ber ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher durch ein Fen­ster gewalt­sam Zutritt zu dem Ein­fa­mi­li­en­haus. Anschlie­ßend durch­such­ten sie meh­re­re Schrän­ke und stah­len Wert­ge­gen­stän­de sowie Bar­geld im Gesamt­wert eines unte­ren fünf­stel­li­gen Euro­be­trags, bevor sie uner­kannt flüch­te­ten. Die Die­be hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von rund 500 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Wer hat in der Zeit vom 20. Dezem­ber, 20 Uhr, bis 29. Dezem­ber gegen Mit­ter­nacht, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge auf der Bun­des­stra­ße 4 im Bereich der Land­kreis­gren­ze zu Bam­berg gese­hen oder ande­re ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Meh­re­re Ver­stö­ße bei Fahn­dungs­tref­fer festgestellt

REHAU, LKR. HOF. Am Don­ners­tag­abend kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Hof in Rehau einen tsche­chi­schen Klein­trans­por­ter. Es stell­te sich her­aus, dass die am Fahr­zeug ange­brach­ten Kenn­zei­chen gestoh­len waren. Dar­über hin­aus kamen wei­te­re Straf­ta­ten ans Licht.

Am Don­ners­tag, gegen 18 Uhr, hiel­ten die Beam­ten den Klein­trans­por­ter und sei­ne 3 Insas­sen im Land­kreis Hof an, um eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch­zu­füh­ren. Der Fah­rer, ein 40-jäh­ri­ger Tsche­che, stand unter Dro­gen­ein­fluss. Das Fahr­zeug war mit deut­schen Kenn­zei­chen ver­se­hen, die, wie sich beim Abgleich der Daten her­aus­stell­te, einem Mann aus Rehau gestoh­len wur­den. Dar­über hin­aus fand die Poli­zei eine Rei­he an Gegen­stän­den, die aus Dieb­stäh­len stamm­ten, wie Deko­ra­ti­ons­wa­re und elek­tro­ni­sche Gerä­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei rund 600 Euro. Die Insas­sen haben sich nun wegen ver­schie­de­ner Delik­te zu ver­ant­wor­ten. In ande­rer Sache bestand gegen den Fah­rer zudem bereits ein Unter­su­chungs­haft­be­fehl, wes­halb er fest­ge­nom­men wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

Markt­ro­dach – Im Tat­zeit­raum vom 26.12.2022 bis 29.12.2022 mach­te sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter an einem Ziga­ret­ten­au­to­mat zu schaf­fen, wel­cher sich auf einem Fir­men­ge­län­de in der Ernst-Dreefs-Stra­ße befand. Der Auto­mat hing im unmit­tel­ba­ren Ein­gangs­be­reich eines Gebäu­de­kom­ple­xes, wel­ches gele­gent­lich für Dis­co-Ver­an­stal­tun­gen genutzt wird. Der oder die Täter flex­ten die Schlös­ser her­aus und bra­chen den Auto­ma­ten mit bra­chia­ler Gewalt auf. Ent­wen­det wur­de die kom­plet­te Ziga­ret­ten­fül­lung, sowie das im Auto­mat befind­li­che Bar­geld. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Scha­den am Auto­mat beträgt ca. 4000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzten.

Betrü­ger aufgesessen

Kro­nach – Bereits Mit­te Dezem­ber erwarb eine Geschä­digt aus einem Orts­teil von Kro­nach über eine Online-Platt­form ein Mobil­te­le­fon IPho­ne 13 zum Preis von 350 Euro. Den fäl­li­gen Betrag über­wies die Geschä­dig­te. Nach­dem bis zum heu­ti­gen Zeit­punkt kei­ne Lie­fe­rung des Han­dys erfolg­te, erstat­te­te die Dame nun Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Meh­re­re Alko­hol­sün­der im Stadtgebiet

KULM­BACH Im Lau­fe des Don­ners­tags zog die Kulm­ba­cher Poli­zei drei alko­ho­li­sier­te Fahr­zeug­füh­rer aus dem Ver­kehr. Ein Füh­rer­schein wur­de dabei sofort sicher­ge­stellt. Zunächst geriet gegen 06:00 Uhr in der Har­den­berg­stra­ße ein 57jähriger Fah­rer eines Klein­trans­por­ters ins Visier der Beam­ten. Auf­grund deut­li­chem Alko­hol­ge­ruch wur­de vor Ort ein Test durch­ge­führt. Die­ser Schlug mit umge­rech­net 0,72 Pro­mil­le zu Buche, wes­halb die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de. Ähn­lich erging es gegen 21:30 Uhr einem 36jährigen Kulm­ba­cher, der in sei­nem BMW in der Theo­dor-Heuss-Allee ange­hal­ten wur­de. Er erreich­te am Alko­ma­ten einen Wert von 0,76 Pro­mil­le. Die bei­den Män­ner erwar­tet jeweils ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot. Als trau­ri­ger Spit­zen­rei­ter des Tages erwies sich schließ­lich kurz nach Mit­ter­nacht ein 26jähriger Audi­fah­rer. Auf­grund des beacht­li­chen Werts von umge­rech­net 1,8 Pro­mil­le muss­te er sei­nen Füh­rer­schein sofort abge­ben. Nach einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum erwar­tet ihn ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Gast­stät­ten­schild entwendet

KULM­BACH Im Zeit­raum vom 26. – 29.12. wur­de das Namens­schild einer Gast­stät­te im Ober­hacken ent­wen­det. Hin­wei­se auf die bis­lang unbe­kann­ten Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach unter der Ruf­num­mer 09221/6090.

Unfall­flucht

KULM­BACH Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, kurz vor 16:00 Uhr wur­de auf dem Park­platz vor einem Dro­ge­rie­markt in der Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße in Kulm­bach ein Opel Cor­sa ver­mut­lich beim Aus­par­ken tou­chiert. Der bis­lang unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend, ohne sich zuvor um den Scha­den geküm­mert zu haben. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach.