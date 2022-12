Land­rat Dr. Her­mann Ulm und LEA­DER-Mana­ge­rin Mari­on Ros­sa-Schu­ster konn­ten bereits zum sie­ben Mal in fei­er­li­chem Rah­men För­der­be­schei­de für das LEA­DER-Pro­jekt „Unter­stützung Bür­ger­en­ga­ge­ment“ über­rei­chen – den letz­ten für die lau­fen­de LEA­DER-För­der­pe­ri­ode 2014–2022.



Bei dem offi­zi­el­len Über­ga­be­ter­min im Land­rats­amt begrüß­te Land­rat Dr. Her­mann Ulm Herrn Tho­mas Redel und Herrn Seba­sti­an Götz, die als Ver­tre­ter für fünf Nie­der­mirsber­ger Orts­ver­ei­ne eine Zusa­ge über einen LEA­DER-Zuschuss für ihr bean­trag­tes Pro­jekt in Emp­fang neh­men durften.



Mit dem LEA­DER-Pro­jekt „Unter­stüt­zung Bür­ger­en­ga­ge­ment“ ist es mög­lich, auch Kleinstprojek­te finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. Ziel ist es, ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in der Regi­on unbüro­kra­tisch mit einem Zuschuss zu beloh­nen und zu för­dern. Land­rat Dr. Ulm beton­te, dass damit vor allem „klei­ne“ Maß­nah­men und Pro­jek­te unter­stützt wer­den kön­nen, für die andere För­der­pro­gram­me nicht in Fra­ge kom­men, die des­we­gen aber nicht weni­ger wich­tig für die regio­na­le Ent­wick­lung sind. „Auch wenn wir dabei von einer Höchst­för­de­rung von „nur“ bis zu 2.500,00 € spre­chen, schei­tern krea­ti­ve Pro­jekt­ideen oft an die­sem Mit­tel­be­darf. Das ist umso bedau­er­li­cher, als dahin­ter oft hoch­mo­ti­vier­te, ehren­amt­lich enga­gier­te Men­schen ste­hen, die bereit sind, Zeit, Kraft und Aus­dau­er für die Gemein­schaft zu inve­stie­ren“, so Ulm.



In Nie­der­mirsberg wer­den fünf Orts­ver­ei­ne – Musik­ver­ein, Krie­ger- und Mili­tär­ver­ein, St. Josef­ver­ein, die FFW und der FCB-Fan­club – in gemein­schaft­li­chem ehren­amt­li­chem Enga­gement ver­schie­de­ne Sitz­grup­pen und Bän­ke in der Ort­schaft auf­stel­len und mit Bepflan­zung ver­schö­nern. Damit soll eine ange­neh­me und lebens­wer­te Auf­ent­halts­at­mo­sphä­re an öffent­li­chen Plät­zen in Nie­der­mirsberg geschaf­fen wer­den. Das Auf­stel­len der Sitz­ge­le­gen­heiten, die Bepflan­zung sowie Pfle­ge und Unter­halt der Sitz­grup­pen wird ehren­amt­lich von den Orts­ver­ei­nen durch­ge­führt. Damit wer­den neue und attrak­ti­ve Treff­punk­te für die gesam­te Dorf­ge­mein­schaft und für alle Genera­tio­nen geschaf­fen. Durch die Koope­ra­ti­on der fünf Ver­ei­ne ist die ord­nungs­ge­mä­ße Durch­füh­rung und nach­hal­ti­ge Pfle­ge des Pro­jek­tes gesichert. Da Nie­der­mirsberg an einem Wan­der­weg der Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on liegt, kön­nen die Sitz­ge­le­gen­hei­ten dar­über hin­aus auch von Wan­de­rern und Tou­ri­sten als Rast­platz genutzt wer­den.



LEA­DER-Mana­ge­rin Ros­sa-Schu­ster erläu­ter­te, dass es sich bei die­sem Zuschuss in Höhe von 1.642,35 € um die letzt­mög­li­che finan­zi­el­len Unter­stüt­zung für ehren­amt­li­ches Bür­geren­gagement durch die LAG Kul­tur­er­leb­nis Frän­ki­sche Schweiz in die­ser LEA­DER-För­der­pe­ri­ode han­delt. „Das ver­füg­ba­re Bud­get von 40.000 ist damit aus­ge­schöpft. Es besteht aber die Hoff­nung, dass die unkom­pli­zier­te För­de­rung von Klein­pro­jek­ten auch in der näch­sten LEADER-Peri­ode 2023–2027 fort­ge­setzt wird“, so Ros­sa-Schu­ster Land­rat Dr. Ulm dank­te in sei­ner Anspra­che allen Ehren­amt­li­chen: „Durch Ihre Bereit­schaft, Ihre Ideen, Ihre Arbeits­kraft, Zeit und nicht zuletzt Ihre Begei­ste­rung, sich für die Gemeinschaft ein­zu­set­zen, tra­gen Sie in hohem Maße zur Ver­bes­se­rung und Berei­che­rung unse­rer Gesell­schaft und unse­res Zusam­men­le­bens bei“ und wünsch­te allen Betei­lig­ten viel Erfolg bei der Umset­zung ihrer bean­trag­ten Vorhaben.