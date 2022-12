Im Rah­men der Weih­nachts­fei­er 2022 ehr­ten die Stadt­wer­ke in der Hofer Bür­ger­ge­sell­schaft wie­der ihre lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­ter. Da die Fei­er­lich­kei­ten auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie zwei­mal in Fol­ge aus­fal­len muss­ten, wur­den in die­sem Jahr auch die Ehrun­gen der Jah­re 2020 und 2021 nachgeholt.

Nicht anwe­send waren Vanes­sa Wag­ner (10 Jah­re), Ben­ja­min Gie­gold (10 Jah­re), Kath­rin Buß­ler (10 Jah­re), Mat­thi­as Seif­fert (10 Jah­re), Lisa Dür­beck (10 Jah­re), Ste­fan Dürr (10 Jah­re), And­rey Glock (10 Jah­re), Micha­el Boden­schatz (10 Jah­re), Lena Ren­scheidt (10 Jah­re), Sven Knüp­fer (10 Jah­re), Mar­co Sand­ner (10 Jah­re), Hol­ger Schott (25 Jah­re), Ulri­ke Ott (25 Jah­re), Wolf­gang Rit­ter (40 Jah­re), Ste­fan Schal­ler (40 Jah­re), , Karl­heinz Brun­ner (40 Jahre).