Für alle, die am 05. und/​oder 06. Janu­ar 2023 abends in unse­rer Regi­on unter­wegs sind, haben wir eine gute Nach­richt: Das 50/50-Taxi wird an besag­ten Tagen, zusätz­lich zu den her­kömm­li­chen Fahrt­zei­ten, im Ein­satz sein. Fahr­gä­ste zah­len dabei nur den hal­ben Preis, da die ande­re Hälf­te der Land­kreis Bay­reuth übernimmt.

Sie fin­den wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum 50/50-Taxi unter fol­gen­dem Link: https://​zukunft​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​m​o​b​i​l​-​d​i​g​i​t​a​l​/​f​i​f​t​y​-​f​i​f​t​y​-​t​a​xi/