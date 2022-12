Das Ensem­ble „Di Brass“ spiel­te in Bay­reuth wie auch schon zuvor in Baden-Baden, Wei­ßeno­he und in den dar­auf­fol­gen­den Tagen bei zwei Kon­zer­ten in Ber­lin zugun­sten des Kin­der­kran­ken­hau­ses in Mukat­sche­wo / Trans­kar­pa­ti­en (Ukrai­ne) und brach­te die Zuschau­er mit ihren Klän­gen und Melo­dien in Weih­nachts­stim­mung. Die Weih­nachts­tour­nee, der aus fünf Mit­glie­dern bestehen­den Band bot den Zuhö­ren­den eine fei­ne Zusam­men­stel­lung aus aus­ge­wähl­ten Wer­ken von Tan­go-Künst­lern wie Car­los Gar­del und Astor Piaz­zol­la sowie fei­er­li­chen Weih­nachts­lie­dern, die im Klange der Blech­blas­in­stru­men­te und des Vibra­phons einen ganz spe­zi­el­le Atmo­sphä­re bildeten.

Das Weih­nachts­kon­zert des Ensem­bles „Di Brass“ aus Rosa­rio in Argen­ti­ni­en von der Stif­tung Ver­bun­den­heit, wel­ches am 14. Dezem­ber 2022 in der Ordens­kir­che in Bay­reuth – St. Geor­gen statt­fand, ist nun online ver­füg­bar und sowohl auf der Inter­net­sei­te der Stif­tung Ver­bun­den­heit als auch auf ihren Social-Media-Kanä­len zu sehen.

Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­der Hart­mut Koschyk begrüß­te zu Beginn die zahl­reich erschie­ne­nen Zuhö­rer in der Ordens­kir­che in Bay­reuth – St. Geor­gen. Er beton­te die Ver­bun­den­heit zwi­schen den Musi­kern aus Rosa­rio in der Pro­vinz San­ta Fe in Argen­ti­ni­en, wo es auch einen akti­ven Deut­schen Ver­ein gibt, und der Regi­on Trans­kar­pa­ti­en in der West­ukrai­ne, in der die Deut­sche Min­der­heit stark ver­tre­ten und durch die huma­ni­tä­re Hil­fe von Beginn des rus­si­schen Angriffs­krie­ges an stark enga­giert ist.

Hart­mut Koschyk bedank­te sich herz­lich bei der evan­ge­lisch-luthe­ri­schen Kir­chen­ge­mein­de St. Geor­gen, die für das Bene­fiz­kon­zert ihr Kir­chen­ge­bäu­de zur Ver­fü­gung gestellt und die Ener­gie­ko­sten über­nom­men hat, bei Herrn Phil­ipp Kolod­ziej für die tech­ni­sche Unter­stüt­zung und die fil­mi­sche Dar­stel­lung des Kon­zerts sowie bei der Städ­ti­schen Musik­schu­le in Bay­reuth für die Mög­lich­keit des Aus­lei­hens von Equip­ment für die Musi­ker aus Argentinien.

Um die „Huma­ni­tä­re Brücke Ober­fran­ken – Trans­kar­pa­ti­en“ bekann­ter zu machen und zu unter­stüt­zen, ver­an­stal­te­te die Stif­tung Ver­bun­den­heit mit den Deut­schen im Aus­land die Rei­he der Bene­fiz­kon­zer­te. Beson­ders das Kin­der­kran­ken­haus in Mukat­sche­wo / Trans­kar­pa­ti­en (Ukrai­ne) steht dabei zur­zeit im Vor­der­grund der Hilfs­ak­ti­on. Es wur­den und wer­den wei­ter­hin Spen­den gesam­melt, um die Krebs­sta­ti­on und die Früh­ge­bo­re­nen-Sta­ti­on des Kin­der­kran­ken­hau­ses zu unterstützen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur „Huma­ni­tä­ren Brücke Ober­fran­ken – Trans­kar­pa­ti­en“ fin­den Sie unter https://​www​.stif​tung​-ver​bun​den​heit​.de/​d​e​/​h​u​m​a​n​i​t​a​e​r​e​-​b​r​u​e​c​k​e​-​u​k​r​a​i​n​e​/​i​n​d​e​x​.​php