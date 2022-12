Auf mehr als 250 Jah­re Mit­glied­schaft im Kreis­tag Bam­berg konn­ten 17 Kreis­rä­tin­nen und Kreis­rä­te blicken, deren Enga­ge­ment Land­rat Johann Kalb bei der Weih­nachts­sit­zung wür­dig­te. Deren Ver­ab­schie­dung hat­te 2020 und 2021 bei den Fest­sit­zun­gen pan­de­mie­be­dingt nicht statt­fin­den können.

„Der Land­kreis Bam­berg hat sich in den drei Jahr­zehn­ten, für die wir heu­te Mit­glie­der des Kreis­ta­ges aus­zeich­nen, auch dank Ihrer Arbeit präch­tig ent­wickeln kön­nen“, so Land­rat Kalb. Die Zahl der Ein­woh­ner ist von 1990 bis 2020 um mehr als 21.000 auf 147.000 ange­stie­gen. „Heu­te reicht die Ein­woh­ner­zahl schon an die 150.000 Men­schen heran.“

Die Zahl der sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig Beschäf­tig­ten hat sich von 1996 bis 2019 um 15.000 auf 40.000 erhöht. Seit 1990 sind in fast einem Dut­zend Pro­jek­ten Real­schu­len, Berufs­schu­len, Gym­na­si­en und För­der­schu­len neu gebaut oder saniert wor­den. Die Fusi­on der Spar­kas­se fiel eben­so in die­se Ära wie die Grün­dung der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim oder des IGZ und des DGZ. Gegrün­det wur­de die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft oder die MVZ GmbH und die Kli­maal­li­anz mit der Stadt Bamberg.

„Die­se Geschich­te haben auch Sie mit geprägt“, bedank­te sich Land­rat Johann Kalb bei den ehe­ma­li­gen Kreis­rä­tin­nen und Kreis­rä­ten, die sich meist auch in ihren Gemein­den und dort in Ver­ei­nen, Ver­bän­den und Orga­ni­sa­tio­nen ein­ge­bracht haben.

Fünf Kreis­rä­te gehör­ten dem Gre­mi­um jeweils 30 Jah­re (1990 – 2020) an: Georg Bogens­ber­ger (CSU), Hein­rich Faatz (CSU), Josef Mar­tin (CSU), Hein­rich Rudrof (CSU), Hel­mut Krä­mer (CSU). Hel­mut Krä­mer wur­de zusätz­lich für sei­ne 30-jäh­ri­ge Tätig­keit als Bür­ger­mei­ster in Hei­li­gen­stadt geehrt.

12 wei­te­re Mit­glie­der des Kreis­ta­ges gehör­ten dem Gre­mi­um bis zu 18 Jah­ren an: Ralf Behr (Grüne/​AL, 2017 – 2020), Ste­phan Czepluch (CSU, 2014 – 2020), Georg Den­nert (FW/ÜWG, 2014 bis 2020), Hel­ga Geheeb (CSU, 2002 – 2020), Ekke­hard Hojer (BBL, 2008 – 2020), Alex­an­der Hum­mel (CSU, 2014 – 2020), Heinz Jung (SPD, 2014 – 2020), Rai­ner Kret­schmer (SPD, 2008 – 2020), Ursu­la Main­bau­er (ÖDP/​Parteifreie, 2017 – 2020), Micha­el Mohr (BBL, 2002 – 2020), Dr. Clau­dia Musig (Grüne/​AL, 2019 – 2020), Zir­kel (SPD, 2008 – 2020).