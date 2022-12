Jeweils am Mon­tag, 16. und 23. Janu­ar, um 18 Uhr, kön­nen Inter­es­sier­te einen span­nen­den Kurs über die Anzie­hungs­kraft von Schät­zen an der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth besu­chen. Die Ent­deckung des Pria­mos-Schat­zes von Tro­ja, die Schatz­in­sel, das legen­dä­re Bern­stein­zim­mer - seit Men­schen­ge­den­ken üben Schät­ze eine gro­ße Fas­zi­na­ti­on aus. Aben­teu­rer mach­ten sich auf die Suche, krea­ti­ve Gei­ster ersan­nen schier unglaub­li­che Geschich­ten. Was macht sie aus, die Anzie­hungs­kraft von Schät­zen und deren Legen­den? War­um beflü­geln sie die Fan­ta­sie, erwecken Wün­sche und Sehn­süch­te? Die Archäo­lo­gin und Histo­ri­ke­rin Kri­stin Nürn­ber­ger lädt ein zu einer Rei­se durch die Zeit und erzählt span­nen­de Geschich­ten von der Ent­deckung und Bedeu­tung legen­dä­rer Schät­ze. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Mon­tag, 9. Janu­ar, unter Tele­fon 0921 50703840 oder online unter www.vhs-bay​reuth​.de mög­lich.