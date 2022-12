Wegen des Fei­er­tags „Hei­li­ge Drei Köni­ge“ am Frei­tag, 6. Janu­ar, fällt die Rest­müll­ab­fuhr und die Abfuhr der Gel­ben Säcke an die­sem Tag aus. Alle damit ver­bun­de­nen Ände­run­gen im Abfuhr­plan sind im Abfall­ka­len­der der Stadt Bay­reuth berück­sich­tigt. Die aktu­el­len Abfuhr­ter­mi­ne kön­nen online unter www​.abfall​ka​len​der​.bay​reuth​.de oder in der Abfall-App der Stadt Bay­reuth abge­ru­fen werden.