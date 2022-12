A70/ BAM­BERG. Am Mitt­woch­mit­tag kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg einen 45-jäh­ri­gen Tes­la-Fah­rer, der mit akti­vier­tem Auto­pi­lot am Steu­er ein­ge­schla­fen war. Der Mann zeig­te zudem dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de gegen ihn Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs erstattet.

Der Fah­rer war gegen 12 Uhr auf der A70 von Bam­berg in Fahrt­rich­tung Bay­reuth unter­wegs, als die Poli­zei­strei­fe ihn einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen woll­te. Er reagier­te weder auf Anhal­te­si­gna­le noch auf mehr­fa­ches Hupen der Beam­ten. Auf­fäl­lig war, dass das Fahr­zeug von der Anschluss­stel­le Viereth-Trun­stadt bis zur Anschluss­stel­le Bam­berg-Hafen mit 110 Stun­den­ki­lo­me­tern kon­stant den glei­chen Abstand zum vor­aus­fah­ren­den Strei­fen­wa­gen ein­hielt. Die Beam­ten stell­ten hier­bei fest, dass der Tes­la-Fah­rer mit geschlos­se­nen Augen im Sitz lehn­te und sich sei­ne Hän­de nicht am Lenk­rad befan­den. Dies erhär­te­te den Ver­dacht, dass er dem Auto­pi­lo­ten das Steu­er über­las­sen hat­te und ein­ge­schla­fen war. Nach rund 15 Minu­ten wur­de der Mann schließ­lich wach und folg­te den Anwei­sun­gen der Poli­zei. Er zeig­te bei der Kon­trol­le dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen. Im Fuß­raum fan­den die Beam­ten zudem ein soge­nann­tes Lenk­rad­ge­wicht. Die­se Vor­rich­tung wird an das Lenk­rad ange­bracht, um die Sicher­heits­funk­ti­on des Fahr­zeugs aus­zu­trick­sen, indem vor­ge­täuscht wird, dass sich die Hand am Steu­er befindet.

Gegen den Tes­la-Fah­rer wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des Straf­tat­be­stan­des der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ein­ge­lei­tet. Er muss bis zur gericht­li­chen Ent­schei­dung auf sei­nen Füh­rer­schein verzichten.