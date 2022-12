Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­an­fän­ger ver­ur­sacht Ver­kehrs­un­fall beim Abbiegen

COBURG. Zwei demo­lier­te Autos und min­de­stens 20.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­abend im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 18-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger woll­te um 20:15 Uhr von der Neu­stadter Stra­ße nach links in den Damm­weg abbie­gen. Beim Abbie­gen über­sah der Ford-Fah­rer den Mer­ce­des einer 58-Jäh­ri­gen aus Dörf­les-Esbach, die auf der Neu­stadter Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung unter­wegs war. Bei dem Zusam­men­stoß wur­den bei­de Fahr­zeu­ge beschä­digt. Die Fahr­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt. Die Ber­gung des Fahr­zeugs des Unfall­ver­ur­sa­chers erfolg­te durch einen Abschleppdienst.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Laden­dieb ran­da­liert auf der Polizeidienststelle

COBURG. Ein 23-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Son­ne­berg ran­da­lier­te am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der Cobur­ger Poli­zei­dienst­stel­le nach­dem er von den Beam­ten nach meh­re­ren Laden­dieb­stäh­len vor­läu­fig fest­ge­nom­men wurde.

Gegen 16 Uhr ent­wen­de­te der zunächst unbe­kann­te Laden­dieb aus einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Hin­den­burg­stra­ße ein Paar Hand­schu­he. Ein 13- und ein 14-Jäh­ri­ger, die als Kun­den in dem Geschäft waren, bemerk­ten den Dieb­stahls­ver­such und ver­stän­dig­ten die Markt­lei­tung. Der Täter flüch­te­te dar­auf­hin ohne Beu­te. Im Zuge der sich anschlie­ßen­den poli­zei­li­chen Fahn­dung tra­fen die Beam­ten den 23-Jäh­ri­gen am Cobur­ger Bahn­hof an. Der Hin­weis zum Auf­ent­halts­ort des Laden­diebs kam erneut von den bei­den Jun­gen, die vor­her den Dieb­stahl im Markt bemerk­ten. Die Bei­den hat­ten den Laden­dieb am Cobur­ger Bahn­hof wie­der­erkannt und sofort die Poli­zei verständigt.

Bei der Durch­su­chung des Man­nes ent­deck­ten die Beam­ten wei­te­res Die­bes­gut, das der Mann bei sich trug. Im Zuge der Ermitt­lun­gen stell­te sich her­aus, dass der Thü­rin­ger am Nach­mit­tag noch in zwei wei­te­ren Läden geklaut hat­te. Da der Mann bei sei­nen Dieb­stäh­len auch noch zwei Mes­ser mit sich führ­te, ermit­teln die Beam­ten jeweils wegen Dieb­stahls mit Waf­fen. Der Ent­wen­dungs­scha­den in den drei Geschäf­ten liegt bei 380 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men den Laden­dieb vor­läu­fig fest und brach­ten ihn auf die Cobur­ger Poli­zei­dienst­stel­le. Dort ran­da­lier­te er im Ver­wahr­raum und beschä­dig­te die Ein­rich­tung. Zudem belei­dig­te er einen Polizisten.

Ermit­telt wird nun gegen den Mann in drei Fäl­len wegen Dieb­stahls mit Waf­fen, Sach­be­schä­di­gung sowie Belei­di­gung zum Nach­teil eines Polizeibeamten.

Bie­nen­völ­ker gehen ein – Poli­zei ermit­telt wegen Ver­stoß nach dem Tierschutzgesetz

BAD RODACH, OETTING­SHAU­SEN, LKR. COBURG. Fünf Bie­nen­völ­ker eines Imkers aus dem Bad Roda­cher Stadt­teil Oetting­shau­sen sind in den ver­gan­ge­nen Wochen in ihren Bie­nen­stöcken ver­en­det. Der Imker und die Poli­zei gehen von einem vor­sätz­li­chen Han­deln aus.

Seit Mit­te Novem­ber die­sen Jah­res sind dem 72-Jäh­ri­gen aus bis­lang unge­klär­ter Wei­se die Bie­nen­völ­ker ver­en­det. Der Imker schließt ein natür­li­ches Able­ben der Insek­ten aus und geht von vor­sätz­li­chem Han­deln zu sei­nem Nach­teil aus. Den Wert der Bie­nen­völ­ker bezif­fert der Imker auf min­de­stens 900 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung sowie einem Ver­stoß nach dem Tier­schutz­ge­setz. Der Umwelt­sach­be­ar­bei­ter der Cobur­ger Dienst­stel­le über­nimmt die Ermittlungen.

Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung auf Super­markt-Park­platz – Tat­ver­däch­ti­ge ermittelt

HOF. Wie bereits berich­tet, kam es am Diens­tag­nach­mit­tag auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Hans-Böck­ler-Stra­ße zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Frau­en. Hin­ter­grund war ein vor­aus­ge­gan­ge­ner Dieb­stahl eines Ruck­sackes. Die Täte­rin konn­te zunächst uner­kannt flüch­ten. Nur einen Tag spä­ter ver­mel­det die Kri­po Hof einen Ermittlungserfolg.

Dank umfang­rei­cher Ermitt­lungs­ar­beit und inten­si­ven Befra­gun­gen von Zeu­gen konn­te die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof am Mitt­woch eine 41-jäh­ri­ge deut­sche Tat­ver­däch­ti­ge aus Ber­lin ermit­teln. Die Dame, die sich zu Besuch im Bereich Hof auf­hielt, muss sich jetzt für ihre Tat straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Lebens­mit­tel entwendet

Kro­nach – Am Mitt­woch, gegen 19.30 Uhr hiel­ten sich zwei Män­ner in einem Ver­brau­cher­markt in der Mit­tel­stra­ße in Kro­nach auf. Der Geschäfts­lei­tung des Mark­te waren die bei­den bekannt, da gegen die­se zwei Män­ner bereits ein Haus­ver­bot aus­ge­spro­chen wur­de. Bei einem der bei­den wur­de erneut in einer mit­ge­führ­ten Bauch­ta­sche Die­bes­gut auf­ge­fun­den. Die ent­wen­de­ten Käse­stan­gen hat­ten Wert von 15 Euro. Durch die Beam­ten wur­de den bei­den Tätern der nähe­re Sinn eines Haus­ver­bo­tes erläu­tert. Die Ein­lei­tung eines Straf­ver­fah­rens ist die wei­te­re Konsequenz.

Ohr­rin­ge sind weg

Küps – Eine Geschä­dig­te erwarb ein Paar hoch­wer­ti­ge Ohr­rin­ge für den Preis von ca. 400 Euro. Das Paket wur­de durch den Anbie­ter auch nach­weis­lich ver­sandt und durch den Paket­dienst auf­trags­ge­mäß am Wohn­an­we­sen abge­legt. Nun ist das Paket samt Schmuck weg.

Müll ent­sorgt

Markt­ro­dach – Durch einen Spa­zier­gän­ger wur­de der Poli­zei eine ille­ga­le Müll­ab­la­ge­rung mit­ge­teilt. Der bis dato unbe­kann­ter Täter ent­le­dig­te sich im Bereich der B303, in einer Wie­se, nahe der Ein­mün­dung nach Wur­bach sei­nes Abfalls. Haupt­säch­lich han­delt es sich um Lebens­mit­tel. Wer dies­be­züg­lich sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.