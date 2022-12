Coro­na-Update zum Jahreswechsel

Wie in ganz Bay­ern wird auch das Impf­zen­trum des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge zum Jah­res­en­de geschlos­sen. Die Auf­ga­be der Coro­na-Schutz- und Auf­fri­schungs­imp­fun­gen geht damit an die Haus­ärz­tin­nen und Haus­ärz­te über. Land­rat Peter Berek und das Team des Land­rats­am­tes bedan­ken sich an die­ser Stel­le beim Kreis­ver­band Wun­sie­del des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes für die über­durch­schnitt­li­che Arbeit, die im Impf­zen­trum in Wun­sie­del gelei­stet wor­den ist.

„Einen bes­se­ren Part­ner für die­se kom­ple­xe und her­aus­for­dern­de Auf­ga­be hät­ten wir uns nicht wün­schen kön­nen“, sagt dazu Land­rat Peter Berek. „Auch in den ech­ten Hoch­zei­ten der Pan­de­mie wur­de dort stets pro­fes­sio­nel­le Arbeit zum Woh­le unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gelei­stet. Das Team im Impf­zen­trum hat schwie­ri­ge Zei­ten gemei­stert und sich jeder­zeit mit vol­lem Ein­satz den anste­hen­den Auf­ga­ben gestellt – teil­wei­se weit über die Gren­zen der Lei­stungs­fä­hig­keit hin­aus. Das ist nicht selbst­ver­ständ­lich. Auch für die Unter­stüt­zung sei­tens der Bun­des­wehr möch­te ich die­ser Stel­le noch ein­mal dan­ke sagen.“

Die zen­tra­le Coro­na-Test­stel­le des Land­krei­ses in der Rot-Kreuz-Stra­ße in Wun­sie­del bleibt hin­ge­gen wei­ter­hin geöff­net. Auch über den Jah­res­wech­sel steht sie Test­wil­li­gen zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten zwi­schen 10 und 14 Uhr zur Ver­fü­gung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Test­mög­lich­kei­ten im Land­kreis fin­den Inter­es­sier­te auch künf­tig unter:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/testmoeglichkeiten-im-landkreis-wunsiedel-i-fichtelgebirge