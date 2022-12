Ab 01. Janu­ar 2023 gel­ten geän­der­te Öff­nungs­zei­ten am Kun­den­schal­ter der Stadt­er­neue­rung Hof GmbH. Zukünf­tig tref­fen Sie die Mit­ar­bei­ter von Mon­tag bis Don­ners­tag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr per­sön­lich im Unter­kotzau­er Weg 25 an. Bei Bedarf sind wei­te­re Ter­mi­ne nach vor­he­ri­ger Ver­ein­ba­rung unter der Ruf­num­mer 09281 812–599 oder per Mail an vermietung@​stadtwerke-​hof.​de mög­lich. Bis Ende die­ses Jah­res blei­ben die der­zei­ti­gen Öff­nungs­zei­ten unver­än­dert. In Not­fäl­len errei­chen Sie die Netz­leit­stel­le der Stadt­wer­ke Hof jeder­zeit unter der Ruf­num­mer 09281 812–555.