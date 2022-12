Auch im neu­en Jahr bie­tet die Stadt Bay­reuth ihren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern eine kosten­lo­se Ver­wer­tung der aus­ge­dien­ten Christ­bäu­me an. Die Samm­lung fin­det von Mon­tag, 9. Janu­ar, bis Frei­tag, 13. Janu­ar, par­al­lel zur städ­ti­schen Bio­müll­ab­fuhr statt. Die Bäu­me müs­sen voll­stän­dig abge­schmückt wer­den, um eine umwelt­ge­rech­te Ver­wer­tung zu ermög­li­chen. Der Stadt­bau­hof bit­tet Bay­reuths Haus­hal­te die Bäu­me bis 6.30 Uhr, jedoch frü­he­stens am Vor­abend der Abho­lung, am Geh­weg oder an der Grund­stücks­gren­ze zur Abfuhr bereit­zu­stel­len. Die aktu­el­len Abfuhr­ter­mi­ne kön­nen online unter www​.abfall​ka​len​der​.bay​reuth​.de oder in der Abfall-App der Stadt Bay­reuth abge­ru­fen werden.

Bereits am Sams­tag, 7. Janu­ar, orga­ni­siert die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Ober­kon­ners­reuth in den Stadt­tei­len Ober­kon­ners­reuth, Hohl­müh­le, Stor­chen­nest und Für­setz eine zusätz­li­che Christ­baumsamm­lung. In den Stadt­tei­len Aichig/​Grunau (ein­schließ­lich Eichel­berg, Mey­ern­reuth, Colm­dorf bis zur Auto­bahn, mit Hei­sen­berg­ring und Hühl­weg) fin­det eine zusätz­li­che Christ­baumsamm­lung durch das Kin­der­haus Wind­rad am Sams­tag, 14. Janu­ar, statt. Eben­falls am 14. Janu­ar orga­ni­sie­ren die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr und die evan­ge­li­sche Kir­che Lai­neck eine Christ­baumsamm­lung im Stadt­teil Laineck.