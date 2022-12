OB Andre­as Star­ke unter­zeich­net Ver­trag mit Tierschutzverein

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Jür­gen Horn, Vor­sit­zen­der des Tier­schutz­ver­eins Bam­berg e.V., haben im Rat­haus Max­platz einen neu­en Ver­trag unter­zeich­net. „Der Tier­schutz hat einen hohen und wich­ti­gen Stel­len­wert. Die Stadt Bam­berg legt Wert auf eine ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit mit unse­rem Tier­schutz­ver­ein“, erklär­te Star­ke bei der Vertragsunterzeichnung.

Für die Unter­brin­gung von Fund­tie­ren gewähr­te die Stadt Bam­berg dem Tier­schutz­ver­ein laut Ver­trag aus dem Jahr 1997 eine jähr­li­che Auf­wands­pau­scha­le in Höhe von 17.896 Euro. Der neue und höhe­re Auf­wen­dungs­er­satz beläuft sich bis 31. Dezem­ber 2024 auf 45 Cent je Ein­woh­ner, vom 1. Janu­ar 2025 bis 31. Dezem­ber 2028 auf 50 Cent je Ein­woh­ner. Die ein­ver­nehm­lich ver­ein­bar­ten Sät­ze bewe­gen sich in dem Rah­men, den auch ande­re kreis­freie Städ­te in Ober­fran­ken bezah­len. Der Ver­trag tritt am 1. Janu­ar 2023 in Kraft.