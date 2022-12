Mit Pas­cal Gro­sse wech­selt ein Ver­tei­di­ger nach Ober­fran­ken, der den Fans im Tiger­kä­fig bestens bekannt ist. Der inzwi­schen 24-jäh­ri­ge Links­schüt­ze streif­te sich wäh­rend der Sai­son 2019/2020 für 27 Par­tien – im Rah­men der dama­li­gen För­der­li­zenz-Ver­ein­ba­rung mit den Nürn­berg Ice Tigers – das Tri­kot der Bay­reu­ther über. Im Anschluss an sei­ne Zeit in Bay­ern heu­er­te der gebür­ti­ge Düs­sel­dor­fer, der 18 Mal in der DEL, sowie für 67 Par­tien in der DEL2 auf­ge­lau­fen ist, in Han­no­ver und Hal­le an, und war zuletzt für Duis­burg im Einsatz.

Gro­sse wird am heu­ti­gen Mitt­woch in Bay­reuth ein­tref­fen und nach dem noch durch­zu­füh­ren­den obli­ga­to­ri­schen Medi­zin­check am Don­ners­tag für die Bay­reuth Tigers spiel­be­rech­tigt sein.

Alex­an­der Vögel