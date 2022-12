Bis zum 12. Febru­ar 2023 bewerben

Die Gesell­schaft lebt von einem akti­ven Mit­ein­an­der. Des­halb wer­den auch im Jahr 2023 wie­der Prei­se für Pro­jek­te aus­ge­schrie­ben, die sich durch gemein­schaft­li­ches Den­ken und eine krea­ti­ve Umset­zung aus­zeich­nen. Auf den Ehren­amts­preis 2023 „Gesell­schaft im Wan­del – Ehren­amt im Wan­del“, der Ver­si­che­rungs­kam­mer Stif­tung, weist das Land­rats­amt Lich­ten­fels hin.

Der Ehren­amts­preis rich­tet sich an gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen, Ver­ei­ne und Initia­ti­ven, die mutig neue Wege gegan­gen sind, um sich zukünf­ts­fä­hig wei­ter­zu­ent­wickeln. Die Her­an­ge­hens­wei­sen kön­nen durch­aus viel­fäl­tig und unkon­ven­tio­nell sein – bei­spiels­wei­se Koope­ra­tio­nen, ver­än­der­te Struk­tu­ren, neue inhalt­li­che Auf­ga­ben­fel­der oder ganz ande­re Stra­te­gien. Haupt­sa­che erfolgreich.

„Auch bei uns im Land­kreis set­zen sich Zehn­tau­sen­de Men­schen ehren­amt­lich vor­bild­lich für unse­re Gesell­schaft ein – im Ver­ein, in Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on wie der Feu­er­wehr oder in Initia­ti­ven im Bereich Sport, Sozia­les oder Umwelt und ande­ren mehr“, stellt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner fest. „Ohne die­se ehren­amt­li­chen Idea­li­sten wäre unse­re Gesell­schaft sehr viel ärmer. Für eine Bewer­bung für den Ehren­amts­preis sehe ich in unse­rem Land­kreis sehr vie­le Kan­di­da­ten mit Aus­sicht auf Erfolg. Ich wür­de mich freu­en, wenn sich mög­lichst vie­le um die­se Aus­zeich­nung bewer­ben“, so der Landrat.

Ins­be­son­de­re in Kri­sen­zei­ten ist das Ehren­amt ein ent­schei­den­der sta­bi­li­sie­ren­der Fak­tor für den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt. Gleich­zei­tig befin­den sich die bestehen­den Ehren­amts­struk­tu­ren auf­grund gesell­schaft­li­cher Ver­än­de­rung wie der Alte­rung der Gesell­schaft und der Digi­ta­li­sie­rung im Wan­del. Da stellt sich die Fra­ge: Wie gestal­tet sich bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment zukünf­tig? Hier gibt es erfolg­rei­che Lösungs­an­sät­ze, die die Ver­si­che­rungs­kam­mer Stif­tung mit einem Preis aner­ken­nen will.

5.000 Euro Preisgeld

Dotiert mit ins­ge­samt 43.000 Euro, wer­den acht Preis­tä­ger, je einer pro Regie­rungs­be­zirk in Bay­ern sowie in der Pfalz, mit einem Preis­geld in Höhe von 5.000 Euro prä­miert. Zusätz­lich nomi­niert die Fach­ju­ry aus allen Ein­rei­chun­gen wei­te­re Pro­jek­te für einen Publi­kums­preis: Drei die­ser Nomi­nier­ten kön­nen im Rah­men eines öffent­li­chen Online-Votings ein Preis­geld in Höhe von je 1.000 Euro erhalten.

Bewer­bungs­kri­te­ri­en

Die Jury aus Fach­ver­tre­tern urteilt unter ande­rem nach Kri­te­ri­en wie Nach­hal­tig­keit, Modell­cha­rak­ter, Ideen­reich­tum, Inno­va­ti­on, Zukunfts­fä­hig­keit, Kom­mu­ni­ka­ti­on und sozia­len Faktoren.

Online bewer­ben kön­nen sich Grup­pen, Ver­ei­ne, Schul­klas­sen, Kitas, Unter­neh­men, Insti­tu­tio­nen, Kom­mu­nen und Ein­zel­per­so­nen, deren Wohn- und Dienst­ort in Bay­ern liegt und die das Pro­jekt in Bay­ern umge­setzt haben.

Mehr Infor­ma­ti­on zur Aus­schrei­bung sowie Online­be­wer­bung über www​.ver​si​che​rungs​kam​mer​-stif​tung​.de. Ein­sen­de­schluss ist der 12. Febru­ar 2023