Nach drei­jäh­ri­ger coro­nabe­ding­ter Pau­se traf sich eine gro­ße Schar von Mit­glie­dern und Freun­den des Orts­ver­ban­des der Christ­lich-Sozia­len Uni­on Göß­wein­stein sowie der Frau­en-Uni­on Klein­ge­see-Göß­wein­stein zu einer vor­weih­nacht­li­chen Fei­er im Café Greif in Göß­wein­stein. Auch eine Rei­he von Kin­dern brach­ten Leben in die Ver­an­stal­tung. CSU-Orts­vor­sit­zen­der Hans Heckel konn­te zudem den Bür­ger­be­auf­trag­ten der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten und CSU-Kreis­vor­sit­zen­den Micha­el Hof­mann wie auch Land­rat Her­mann Ulm begrü­ßen. Bei­de unter­stri­chen in einem Gruß­wort die guten Kon­tak­te und Ver­bin­dun­gen zur Göß­wein­stei­ner Union.

Weih­nacht­li­che Wei­sen tru­gen Franz-Xaver Bau­er mit sei­nem Schif­fer­kla­vier sowie Georg Lang mit der Gitar­re vor, die genau­so wie von Mit­glie­dern der Frau­en-Uni­on vor­ge­tra­ge­ne advent­li­che Geschich­ten für eine kurz­wei­li­ge stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re sorgten.

Der lei­der ver­hin­der­te Niko­laus stell­te für die Kin­der zu deren gro­ßer Freu­de einen mit Süßig­kei­ten bela­de­nen Schlit­ten vor dem Lokal ab. Gemein­sam mit Hof­mann und Ulm nahm Hans Heckel die Ehrung einer Rei­he von lang­jäh­ri­gen und ver­dienst­vol­len Mit­glie­dern vor. Her­bert Bren­del und Eugen Der­fuß erhiel­ten für 50 Jah­re Mit­glied­schaft eine Urkun­de und Ehren­na­del mit fünf Ster­nen. Eine der höch­sten Aus­zeich­nun­gen der CSU für lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft. Die Grün­dungs­vor­sit­zen­de der Frau­en Uni­on Klein­ge­see-Göß­wein­stein, Jose­fa Bau­er, die auch meh­re­re Jah­re stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de der Frau­en-Uni­on im Land­kreis Forch­heim wr und Georg Win­kel­mann und Karl-Heinz Kei­del wur­den für 40 Jah­re Treue zur Uni­on geehr­te. Rudi Vog­ler, Hans-Gün­ther Lang und Uwe Haa­se erhiel­ten die Aus­zeich­nung für 25-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft. Neben Urkun­de und Ehren­na­del erhiel­ten alle Geehr­ten, soweit anwe­send, auch ein Prä­sent des Ortsverbandes.