Down­load der App ist ab sofort kosten­frei möglich

Das Fich­tel­ge­birgs-Huf­ei­sen, der Wei­ßen­städ­ter See, der Och­sen­kopf, die Bie­re der Regi­on oder das hier in der Regi­on heiß­ge­lieb­te Kron­fleisch. Nach einer inten­si­ven und schwie­ri­gen Ent­wick­lungs­pha­se bringt der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge nun die fina­le Ver­si­on sei­ner Fich­tel-Emo­jis an den Start. Der Down­load der dazu­ge­hö­ri­gen App im Apple App Store oder dem Goog­le Play Store ist ab sofort kosten­frei möglich.

Denn: Jeder kennt sie und jeder nutzt sie und die klei­nen Inter­net-Gesich­ter und Sym­bo­le sind beim Nach­rich­ten­schrei­ben inzwi­schen kaum noch weg­zu­den­ken. Mit Emo­jis kann man beson­ders ein­fach Emo­tio­nen aus­drücken und auch Aus­sa­gen ver­stär­ken, damit das jewei­li­ge Gegen­über immer genau weiß, wie das Geschrie­be­ne gemeint ist. Ein per­fek­tes Medi­um also, um auch die Ver­bun­den­heit mit der eige­nen Regi­on und den Beson­der­hei­ten der Hei­mat wit­zig und ein­präg­sam dar­zu­stel­len und zu transportieren.

„Die Umset­zung des Pro­jek­tes hat doch ein biss­chen län­ger gedau­ert als geplant, aber dafür sind wir mit dem End­ergeb­nis nun wirk­lich glück­lich und zufrie­den. Vor allem auch des­halb, weil die Emo­jis im Design mit unse­rer Fich­tel-App Hand in Hand gehen. Dafür muss­ten wir alle lei­der lan­ge war­ten, aber: Das War­ten hat sich gelohnt“, sagt Pro­jekt­lei­te­rin Katha­ri­na Becher aus dem #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge-Team. Sät­ze wie „Tref­fen wir uns heu­te zum Ski­fah­ren am Och­sen­kopf?“ oder „Ich freu mich schon auf ein Paar Brat­wür­ste beim Sel­ber Wie­sen­fest 2023“ kön­nen nun end­lich pas­send bebil­dert werden.“

Land­rat Peter Berek freut sich über das End­ergeb­nis und die Strahl­kraft des Pro­jekts, das weit über die Regi­on hin­aus­rei­chen wird: „Die Emo­jis haben seit dem Pro­jekt­be­ginn eine Rie­sen­re­so­nanz her­vor­ge­ru­fen. Wir wur­den immer wie­der ange­spro­chen, wann es denn jetzt end­lich los­geht und wir sind froh, jetzt „lie­fern“ zu kön­nen. Vie­le Nut­ze­rin­nen und Nut­zer sowie regio­na­le und über­re­gio­na­le Medi­en haben das The­ma bereits auf­ge­grif­fen und – was mich beson­ders freut – sich immer wie­der nach dem Sach­stand der Ent­wick­lung erkun­digt. Das zeigt, dass wir auch hier hof­fent­lich einen Nerv getrof­fen haben und uns – wie bei unse­rer Fich­tel-App – Down­load-Zah­len und Nut­zung recht geben werden.“

Jetzt kosten­los her­un­ter­la­den unter: