Die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth star­tet in das neue Jahr mit einem Rück­blick in unse­re Zeit­ge­schich­te. Bei einem Vor­trag mit Ste­ve Zäu­ner geht es am Mon­tag, 9. Janu­ar, um 18.30 Uhr, um das, was uralte Kno­chen erzäh­len kön­nen. Wenn Archäo­lo­gen Grä­ber frei­le­gen, sind sie stets dar­auf bedacht, mög­lichst vie­le Infor­ma­tio­nen zu sam­meln. Zum einen, weil mit jeder Aus­gra­bung der Befund unwie­der­bring­lich zer­stört wird und zum ande­ren, um eine mög­lichst gro­ße Daten­men­ge zum Aus­wer­ten zu erhal­ten. Doch was für Infor­ma­tio­nen geben Grä­ber eigent­lich preis? Anhand von Bei­spie­len aus nah und fern zeigt der prä­hi­sto­ri­sche Anthro­po­lo­ge Ste­ve Zäu­ner, wie jedes Grab sei­ne ganz eige­ne Geschich­te erzählt. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Mon­tag, 2. Janu­ar, unter Tele­fon 0921 50703840, oder online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.