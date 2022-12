Sel­ber Wöl­fe vs. Kre­feld Pin­gui­ne 4:3 (1:0; 1:2; 2:1)

Die ersatz­ge­schwäch­ten Sel­ber Wöl­fe zeig­ten gegen die Kre­feld Pin­gui­ne eine cou­ra­gier­te Lei­stung und belohn­ten sich mit 3 Punk­ten. Die Gast­ge­ber gin­gen ein hohes Tem­po, hiel­ten den Geg­ner wei­test­ge­hend aus der Gefah­ren­zo­ne und steck­ten die Gegen­tref­fer gut weg. So brach­te das Wolfs­ru­del letzt­end­lich einen ver­dien­ten Heim­sieg über die Zeit.

Wöl­fe haben alles im Griff

Die Sel­ber Wöl­fe kamen gut aus der kur­zen Weih­nachts­pau­se und kon­trol­lier­ten von Beginn an das Spiel.

Kre­feld hat­te nur weni­ge Ent­la­stungs­an­grif­fe. Die Wöl­fe arbei­te­ten sich die zwin­gen­de­ren Chan­cen her­aus, aller­dings fehl­te zunächst noch die Prä­zi­si­on bei den Abschlüs­sen. Miglio setz­te die Schei­be knapp übers Tor, Red­dick ähn­lich knapp am Pfo­sten vor­bei. Die hoch­ka­rä­tig­ste Chan­ce für die Pin­gui­ne hat­te Koch, doch die Schei­be streif­te nur das Tor­ge­stän­ge. Im direk­ten Gegen­zug gelang­te der Puck über Kania und Miglio zu Nau­mann, der Belov zur ver­dien­ten Wöl­fe-Füh­rung über­wand. Direkt von der Straf­bank kom­mend hat­te Van­tuch gar die Chan­ce, auf 2:0 zu erhö­hen, doch der Deutsch-Tsche­che schei­ter­te an Belov im Kre­fel­der Tor.

Kre­feld mit 2 kurio­sen Treffern

Die Sel­ber Wöl­fe mach­ten wei­ter alles rich­tig und hiel­ten die favo­ri­sier­ten Pin­gui­ne wei­test­ge­hend aus der Gefah­ren­zo­ne. Die Haus­her­ren ver­such­ten ihrer­seits die Füh­rung wei­ter aus­zu­bau­en. Doch Kruminsch, McN­eill und Laval­lée, des­sen Schuss bei Belov Wir­kung zeig­te, schei­ter­ten. Kuri­os dann der Aus­gleich für Kre­feld: Wei­de­kamp woll­te die Schei­be aus der Gefah­ren­zo­ne beför­dern, doch das Spiel­ge­rät prall­te unglück­lich wie­der vor das Tor und gelang­te letzt­end­lich zum Tor­schüt­zen. Zwei Minu­ten spä­ter hall­te wie­der Jubel durch die stim­mungs­vol­le NETZSCH-Are­na: Ham­mer­bau­er drosch die Schei­be aus der Dre­hung in Über­zahl zur erneu­ten Füh­rung in die Maschen. Kurz dar­auf ver­zog Schwam­ber­ger wie­der­um knapp. Das Aus­las­sen die­ser Chan­cen soll­te sich mit dem näch­sten Flip­per-Tor der Gäste zum erneu­ten Aus­gleich 47 Sekun­den vor der zwei­ten Drit­tel­pau­se rächen.

Wöl­fe wol­len und holen den Sieg

Kre­feld inve­stier­te in den letz­ten 20 Minu­ten noch ein­mal viel, um sich den Aus­wärts­sieg zu holen. Doch die Wöl­fe stemm­ten sich wei­ter gut und über­aus erfolg­reich ent­ge­gen und erar­bei­ten sich wei­ter eige­ne Tor­chan­cen. Zunächst schei­ter­te Kruminsch noch, doch in der 51. Minu­te war es Miglio, der ein wah­res Tor des Wil­lens zum 3:2 schoss. Kurz dar­auf hat­te Belov Pro­ble­me mit einem Ham­mer­bau­er-Schuss, doch die Schei­be tru­del­te am Tor vor­bei. Als McN­eill gar ein Zuspiel von Miglio zum 4:2 ver­wer­te­te, beb­te die NETZSCH-Are­na in ihren Grund­fe­sten. Kre­feld ant­wor­te­te mit wüten­den Angrif­fen, die Wöl­fe war­fen sich mit allem dage­gen, was sie hat­ten. Ein Tref­fer gelang den Pin­gui­nen durch Weiß noch, doch einen wei­te­ren Tref­fer zum mög­li­chen Aus­gleich wuss­te die Wöl­fe-Abwehr um Kee­per Wei­de­kamp zu verhindern.

