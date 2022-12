Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl aus Pkw

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag 22.00 Uhr und Mon­tag mit­tags wur­de von einem unbe­kann­ten Täter aus einem sil­ber­nen Ford in der Him­mel­reich­stra­ße eine Geld­bör­se mit Inhalt entwendet.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mon­tag gegen 15:15 Uhr steck­te eine 49jährige Frau in der Tank­stel­le am Kuni­gun­den­damm Alko­ho­li­ka und Zeit­schrif­ten in ihren Ruck­sack. Ohne zu bezah­len ver­such­te sie anschlie­ßend das Tank­stel­len­ge­län­de zu ver­las­sen. Sie konn­te von dem Mit­ar­bei­ter aber fest­ge­hal­ten und der Poli­zei über­ge­ben werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mon­tag gegen 23:00 Uhr kam es im Kreu­zungs­be­reich Mem­mels­dor­fer Stra­ße und Ber­li­ner Ring zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Pkw. Ein Links­ab­bie­ger hat­te den gera­de­aus ent­ge­gen­kom­men­den Pkw über­se­hen. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Es ent­stand ein fünf­stel­li­ger Sachschaden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag 18:00 Uhr und Mon­tag 14:00 Uhr wur­de in der Eichen­dorff­stra­ße der lin­ke Außen­spie­gel eines gepark­ten, sil­ber­nen, Opel Astra beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich ohne sich um den Scha­den zu kümmern.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Son­sti­ges

BAM­BERG. In der Nähe des Bahn­ho­fes wur­den bei zwei jun­gen Frau­en im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le Mon­tag nachts diver­se Raus­gif­tu­ten­si­li­en auf­ge­fun­den und im Anschluss beschlag­nahmt. Bei­de erwar­tet zudem eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ein­bruch über Balkontüre

HALL­STADT, LKR. BAM­BERG. Ein­bre­cher nutz­ten in der ver­gan­ge­nen Woche die Abwe­sen­heit der Bewoh­ner und ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zutritt zu deren Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mitt­woch­nach­mit­tag, 13 Uhr, bis Sonn­tag­abend, 20 Uhr, hebel­ten die Unbe­kann­ten eine Bal­kon­tü­re auf und gelang­ten so in das Inne­re der Woh­nung im Wachol­der­weg. Dort ent­wen­de­ten die Die­be Wert­ge­gen­stän­de in einem nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Eurobe­reich. Anschlie­ßend ent­ka­men sie uner­kannt und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von rund 800 Euro.

Zeu­gen, die im Tat­zeit­raum von Mitt­woch bis Sonn­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Wachol­der­wegs in Hall­stadt beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Luit­pold­stra­ße ereig­ne­te sich am Frei­tag­nach­mit­tag gegen 15:00 Uhr eine Ver­kehrs­un­fall­flucht. An einem blau­en VW Polo ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen Scha­den im Bereich des lin­ken Spie­gels. Ohne sich um den Scha­den von ca. 2.500,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Wer ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht hat, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den, Tele­fon: 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Unte­ren Kel­ler­stra­ße wur­de am Mon­tag­abend gegen 22:00 Uhr ein 19-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Dro­gen­test mit­tels Urin­pro­be ergab ein posi­ti­ves Ergeb­nis auf THC. Der 19-Jäh­ri­ge wur­de dar­auf­hin zur Blut­ent­nah­me in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Fahr­zeug-schlüs­sel sichergestellt.