Öffent­lich­keits­fahn­dung

Seit 26.12.22 wird der 52-jäh­ri­ge Nor­bert Schu­berth ver­misst. Herr Schu­berth hielt sich zuletzt an sei­ner Wohn­an­schrift in der Bug­ho­fer Str. in Bam­berg auf und ver­ließ die­se gegen 9.30 Uhr, um die St. Wolf­gangs­kir­che auf­zu­su­chen. Seit­dem ist der Auf­ent­halts­ort unbekannt.

Herr Schu­berth ist 1,75 Meter groß, kräf­ti­ge Sta­tur, trägt Glat­ze und hat auf­fal­lend rote Backen. Zur Klei­dung lie­gen kei­ne Erkennt­nis­se vor.

Hin­wei­se zum Auf­ent­halts­ort des Gesuch­ten nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 ent­ge­gen. Alter­na­tiv nimmt die ört­li­che Poli­zei­dienst­stel­le oder die Not­ruf­zen­tra­le der Poli­zei (110) Hin­wei­se entgegen.