Aus­ver­kauf­te Ober­fran­ken­hal­le pusht medi bay­reuth zum Der­by­sieg gegen Bro­se Bamberg

Home sweet home! Am 11. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hat medi bay­reuth sei­nen drit­ten Sai­son­sieg ein­ge­fah­ren und das natür­lich auf eige­nem Par­kett. Mit der groß­ar­ti­gen Unter­stüt­zung einer mit 3.400 Zuschau­ern aus­ver­kauf­ten Ober­fran­ken­hal­le besieg­ten die Bay­reu­ther am 2. Weih­nachts­fei­er­tag Bro­se Bam­berg mit 92:86 (43:49) und zogen so mit dem ober­frän­ki­schen Riva­len in der Tabel­le nach Sie­gen gleich.

Bay­reuths Auf­bau­spie­ler, Bran­don Child­ress und Kapi­tän Basti­an Doreth, führ­ten ihr Team im von HD Bau prä­sen­tie­ren 84. Ober­fran­ken­der­by zu einem letzt­lich ver­dien­ten Sieg, auf den Bay­reuths Bas­ket­ball Fans seit nun­mehr fast vier Jah­ren (am 2. Janu­ar 2018 gewann medi in eige­ner Hal­le mit 85:75) hat­ten war­ten müssen.

Das sagt Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

“Wir sind froh, dass wir end­lich einen Sieg geholt haben. Es ist nicht ein­fach für eine jun­ge Mann­schaft, die jetzt einen Monat aus­wärts unter­wegs war und kein Spiel gewin­nen konn­te, obwohl sie eigent­lich teil­wei­se wirk­lich guten Bas­ket­ball gezeigt hat. Ein gro­ßes Lob an mei­ne Mann­schaft, denn nach so einer Pha­se ist es kei­nes­wegs ein­fach, hier so auf­zu­tre­ten und kalt­schnäu­zig offen­siv zu spie­len. Hut ab!”