Bei einem Kel­ler­brand am Diens­tag­abend in Her­zo­gen­au­rach, kam es zu einer star­ken Rauch­ent­wick­lung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Ina-Ring. Der Alarm ging um 19:14 Uhr ein.

Eine star­ke Rauch­ent­wick­lung wur­de nach Ein­tref­fen der ersten Kräf­te vor­ge­fun­den. Das Feu­er in einem Wasch­kel­ler, konn­te durch die Feu­er­wehr unter schwe­rem Atem­schutz schnell gelöscht wer­den. Die zehn Bewoh­ner, wel­che zu die­ser Zeit zuhau­se waren, konn­ten die Woh­nun­gen selbst­stän­dig ver­las­sen. Der Brand­rauch zog jedoch bereits ins dor­ti­ge Trep­pen­haus. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die Feu­er­wehr belüf­te­te die ver­rauch­ten Gebäu­de­tei­le. Die Woh­nun­gen blie­ben verschont.

Die genaue Brand­ur­sa­che ermit­telt die Poli­zei. Im Ein­satz waren ca. 30 ehren­amt­li­che Kräf­te mit dem Lösch­zug der Feu­er­wehr Her­zo­gen­au­rach, ein Ret­tungs­wa­gen des ASB Her­zo­gen­au­rach, sowie eine Strei­fe der Poli­zei. Nach knapp einer Stun­de war der Ein­satz für die Feu­er­wehr beendet.

Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber