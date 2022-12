- HER­AUS­FOR­DE­RUN­GEN DES KLI­MA­WAN­DELS – IN KOOPE­RA­TI­ON MIT DEM NATUR­KUN­DE­MU­SE­UM COBURG –

Di. 17.01.2023 19.00 Uhr im Natur­kun­de­mu­se­um Coburg

Der Vor­trag stellt zu Beginn kurz den aktu­el­len Stand der Treib­haus­gas­emis­sio­nen vor, wobei hier vor allem auch Fra­gen der Kli­ma­ge­rech­tig­keit dis­ku­tiert wer­den. Die­se sind wich­tig, wenn man über den Bei­trag zum Kli­ma­schutz auf indi­vi­du­el­ler und staat­li­cher Ebe­ne dis­ku­tiert. Bei den Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels legt der Vor­trag einen Schwer­punkt auf die Varia­bi­li­tät der Tem­pe­ra­tur und des Nie­der­schlags und den dar­aus resul­tie­ren­den Schwie­rig­kei­ten von Anpas­sungs­mög­lich­kei­ten in der Land­wirt­schaft. Hier wer­den auch erste Ergeb­nis­se aus dem Pro­jekt zum Kli­ma­wan­del im Land­kreis Forch­heim vor­ge­stellt. Wei­te­re Resul­ta­te aus dem Pro­jekt bezie­hen sich auf die Kon­se­quen­zen für das Sied­lungs­kli­ma im Land­kreis Forch­heim, das wie bei grö­ße­ren Städ­ten eben­falls durch deut­lich wär­me­re Tem­pe­ra­tu­ren im Ver­gleich zum Umland gekenn­zeich­net ist.

Cyrus Sami­mi ist Pro­fes­sor für Kli­ma­to­lo­gie an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Die Arbei­ten sei­nes Teams haben einen Fokus auf Kli­ma­ver­än­de­run­gen, Kli­ma­sta­ti­stik und Kli­ma­an­pas­sung. Die regio­na­len Schwer­punk­te sind in Mit­tel­eu­ro­pa, dem sub­sa­ha­ri­schen Afri­ka und in Zentralasien.