Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Rad ver­lo­ren – zwei Verletzte!

Eggolsheim/​A73. Am Sonn­tag­nach­mit­tag fuhr eine 48 ‑jäh­ri­ge mit ihrem Pkw Mer­ce­des auf der A 73 in Rich­tung Feucht. Zwi­schen den Anschluss­stel­len But­ten­heim und Forch­heim-Nord löste sich aus unbe­kann­ten Grün­den ihr lin­kes Vor­der­rad. Ein dahin­ter fah­ren­der 26 ‑jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer konn­te dem plötz­lich vor ihm auf­tau­chen­den Hin­der­nis nicht mehr aus­wei­chen und erfass­te das Rad. Sein Pkw wur­de dadurch hoch­ge­schleu­dert und kam anschlie­ßend auf dem lin­ken Fahr­strei­fen zum Ste­hen. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te ihr „Drei­rad“ zum Glück auf den Sei­ten­strei­fen manö­vrie­ren und blieb unver­letzt. Im Fahr­zeug des Geschä­dig­ten wur­den sei­ne bei­den Mit­fah­re­rin­nen (78 und 69 Jah­re) ver­letzt und muss­ten in Kran­ken­häu­ser ein­ge­lie­fert wer­den. Der Sach­scha­den wird von der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die A 73 muss­te in Rich­tung Süden für die Dau­er der Ber­gungs- und Auf­räum­ar­bei­ten kom­plett gesperrt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Brand in Wohn­haus durch Heiz­decke verursacht

Mehl­mei­sel, Lkr. BAY­REUTH: Die 71-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses nahm am 26.12.2022, gegen 05:50 Uhr, Brand­ge­ruch und Rauch in ihrem Haus wahr. Als sie in die Küche ging, war die­se bereits stark ver­raucht. Zusam­men mit ihrem 74-jäh­ri­gen Ehe­mann konn­te sie aus dem Wohn­ge­bäu­de flüch­ten und selbst die Feu­er­wehr alarmieren.

Durch die­se konn­te kur­ze Zeit spä­ter der Brand­herd aus­fin­dig gemacht wer­den. Ver­ur­sa­cher war eine Heiz­decke, wel­che auf der Holz­bank in der Küche des Ehe­paa­res lag.

Die Holz­bank wur­de nach drau­ßen ver­bracht und das Ein­fa­mi­li­en­haus durch die Feu­er­wehr nach den Lösch­ar­bei­ten gelüf­tet. Hier­nach konn­te das Paar wie­der zurück in ihr Haus. Es wur­de nie­mand ver­letzt, und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro. Vor Ort befan­den sich ca. 20 Mann der Feu­er­weh­ren aus Mehl­mei­sel, Kem­nath und Unterlind.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Grä­fen­berg. Am Vor­mit­tag des 25.12.2022 teil­te ein Grä­fen­ber­ger Bür­ger der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mit, dass er in sei­nem Gar­ten­haus übli­cher­wei­se einen Sack­kar­ren auf­be­wahrt und die­ser nicht mehr vor Ort ist. Es muss­te von einem Dieb­stahl aus­ge­gan­gen wer­den. Bis zum Ein­tref­fen der Strei­fe hat­te der Mit­tei­ler bereits die Video­über­wa­chung sei­nes Wohn­an­we­sens gesich­tet. In sehr guter Qua­li­tät konn­te nach­voll­zo­gen wer­den, wie sich eine 77-jäh­ri­ge Tür­kin wider­recht­lich Zutritt zum Grund­stück des Geschä­dig­ten ver­schaff­te, sich auf dem Anwe­sen umsah und schließ­lich den Sack­kar­ren stahl. Die Täte­rin konn­te von den Beam­ten der PI Eber­mann­stadt noch in der nähe­ren Umge­bung des Tat­orts fest­ge­stellt wer­den. Die Dame erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen meh­re­rer Delik­te. Dem Eigen­tü­mer wur­de sei­ne Sack­kar­re zurückgegeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Gegen Auto­tür getreten

BURG­KUNST­ADT Ein auf einem Park­platz einer Dis­ko­thek abge­stell­ter Audi wur­de in der Nacht vom 1. auf den 2. Weih­nachts­fei­er­tag beschä­digt. Eine noch unbe­kann­te Per­son trat hier­bei gegen die Bei­fah­rer­tür des Pkw. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.