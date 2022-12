Die Zahl der Mel­dun­gen von Gewalt in Kin­der­ta­ges­stät­ten nimmt stark zu. Es soll sowohl zu see­li­scher als auch kör­per­li­cher Gewalt in eini­gen Kitas gekom­men sein. Aus die­sem Grund stell­te die AfD-Frak­ti­on im heu­ti­gen Ple­num einen Antrag, in dem sie for­der­te, Schutz­kon­zep­te für baye­ri­sche Kitas in Zusam­men­ar­beit mit Ver­tre­tern und Ver­bän­den zu erstellen.

Dazu äußert sich Jan Schif­fers, kin­der– und jugend­po­li­ti­scher Spre­cher der AfD-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag, wie folgt:

„Ich sehe es als ein Alarm­si­gnal, dass Mel­dun­gen bezüg­lich Fehl­ver­hal­ten von Kita-Per­so­nal zuneh­men, und wir neh­men dies auch sehr ernst. Der Schutz und das Wohl unse­rer Kin­der müs­sen ober­ste Prio­ri­tät haben, wes­we­gen wir nun Schutz­kon­zep­te für Kitas fordern.

Nach unse­rer Auf­fas­sung müs­sen hier alle rele­van­ten Ver­tre­ter und Ver­bän­de ein­ge­bun­den wer­den und gemein­sam mit den Kitas Schutz­kon­zep­te erstel­len. Eine pau­scha­le Bevor­mun­dung ist jedoch nicht der rich­ti­ge Weg. Viel­mehr muss der Frei­staat Bay­ern den Kitas adäqua­te Unter­stüt­zung bei der Umset­zung der Kon­zep­te anbie­ten. Wei­ter­hin ist es erfor­der­lich, regel­mä­ßig zu eva­lu­ie­ren, ob es Ver­bes­se­rungs­be­darf gibt.

Es steht außer Fra­ge, dass unse­re Kin­der den höch­sten Schutz und die best­mög­li­che Für­sor­ge genie­ßen müs­sen. Des­halb braucht es sofort Ange­bo­te durch den Frei­staat Bay­ern, die es unse­ren Kitas ermög­li­chen, adäqua­te Schutz­kon­zep­te zu entwickeln.“