Das Team des Land­rats­am­tes Coburg wird von den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern als sehr kun­den­freund­lich und kom­pe­tent bewer­tet. Das ist das Ergeb­nis der Bür­ger-/Kun­den­be­fra­gung 2022, die der Inno­va­ti­ons­ring des Baye­ri­schen Land­kreis­tags mit Unter­stüt­zung des Markt­for­schungs­un­ter­neh­mens Ipsos durch­ge­führt hat. 14 von 71 Land­krei­sen in Bay­ern haben im Som­mer dar­an teil­ge­nom­men – dar­un­ter auch der Land­kreis Coburg.

Von Juli bis Mit­te August 2022 wur­den 400 Tele­fon-Inter­views mit Kun­din­nen und Kun­den geführt, die wäh­rend ihres Bür­ger­an­lie­gens mit dem Land­rats­amt kon­kre­te Erfah­run­gen in den beson­ders publi­kums­wirk­sa­men Sach­be­rei­chen Abfall­wirt­schaft, Bau­amt, Kfz-Zulas­sung und Füh­rer­schein­stel­le sowie im Jugend­amt und im Büro des Land­rats gemacht haben.

Die Gesamt­zu­frie­den­heit mit dem Land­rats­amt lag dabei mit 95 Pro­zent 2 Pro­zent­punk­te über dem Durch­schnitt der bay­ern­wei­ten Kun­den­be­fra­gung. 74,6 Pro­zent neh­men das Land­rats­amt Coburg als kom­pe­ten­ten Bera­ter wahr (2015: 70,8 Pro­zent). Ins­be­son­de­re die Qua­li­tät der Bera­tung, das Bestre­ben der Mit­ar­bei­ter, eine Lösung für das Kun­den­an­lie­gen zu fin­den, die Hilfs­be­reit­schaft und fach­li­che Kom­pe­tenz der Mit­ar­bei­ter wur­den jeweils mit über 80 Pro­zent sehr hoch bewer­tet, die Freund­lich­keit als Spit­zen­wert sogar mit 93 Prozent.

Die Kun­den­zu­frie­den­heit hat sich gegen­über der letz­ten Bür­ger- und Kun­den­be­fra­gung 2015 in den ein­zel­nen Lei­stungs­di­men­sio­nen wie folgt ent­wickelt (in Klam­mern Daten der Bür­ger- und Kun­den­be­fra­gung 2015 in Prozent):

Image: 82,7 % (71,6)

Bear­bei­tung der Kun­den­an­lie­gen: 83,0 % (80,0)

Gebäu­de­ge­stal­tung: 72,3 % (63,6)

Zeit­ma­nage­ment: 64,9 % (66,9)

Erreich­bar­keit: 72,0 % (75,7)

Anfahrt zum Gebäude/​Gelände: 73,1 % (67,8)

„Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter haben in der Coro­na-Zeit Erstaun­li­ches gelei­stet – und das pan­de­mie­be­dingt unter schwie­rig­sten Bedin­gun­gen in der direk­ten Kun­den­be­treu­ung“, freut sich Land­rat Seba­sti­an Strau­bel, dass das Enga­ge­ment der Beschäf­tig­ten über­durch­schnitt­lich geschätzt wird. Die Bela­stung sei infol­ge der aktu­el­len Kri­sen nicht weni­ger gewor­den und des­halb sei es umso wich­ti­ger, gezielt und kom­pe­tent zu infor­mie­ren, zu bera­ten und zu hel­fen, betont der Land­rat wei­ter. „Gera­de in Kri­sen-Zei­ten wie den jet­zi­gen, wol­len wir ein moder­nes Dienst­lei­stungs­zen­trum für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sein und ihnen ein ver­trau­ens­vol­ler und fach­lich kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner sein. Für uns im Land­rats­amt ist die Kun­den­be­fra­gung aber natür­lich auch Ansporn, trotz einer erfreu­li­chen Bilanz ins­ge­samt noch bes­ser zu wer­den, gera­de auch in den Berei­chen, die noch Luft nach oben bie­ten. Dafür haben wir auch schon Ideen“, so Strau­bel weiter.

So soll der bereits gut bewer­te­te Online-Ser­vice, der durch Ange­bo­te wie der Abfall-App, bereits besteht, noch wei­ter aus­ge­baut wer­den, um den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern Ange­bo­te digi­tal ver­füg­bar zu machen. Aktu­ell wird bei­spiels­wei­se dar­an gear­bei­tet, die Vor­aus­set­zun­gen für den digi­ta­len Bau­an­trag zu schaffen.

Hier wird Bür­ger­ser­vice groß geschrie­ben: Für die Art und Wei­se, wie Mar­cel Feyler und Ker­stin Wachs­mann sowie das gesam­te Land­rats­amt mit ihren Kun­den umge­hen, hat es bei einer Befra­gung sehr gute Bewer­tun­gen gegeben.Das hat eine heu­er durch­ge­führ­te Befra­gung gezeigt. Foto: Land­rats­amt Coburg/​Berthold Köhler