Heinz Schwarz und Wal­traud Mose-Schwarz: Repor­ta­ge über Aben­teu­er Afri­ka, Teil 2 (Nai­ro­bi bis Kapstadt)

Frei­tag, 06.01.2023 – Uhr­zeit 20:00

Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Afri­ka von Nord nach Süd in 253 Tagen und über 34 000 km unter­wegs – die­sen Traum haben sich die Forch­hei­mer Heinz Schwarz und Ehe­frau Wal­traud 2016 und 2017 ver­wirk­licht. Sie haben den Schwar­zen Kon­ti­nent von Kai­ro bis Kap­stadt auf dem Land­weg mit dem eige­nen Fahr­zeug durchreist.

Der erste Teil ihres Rei­se­be­rich­tes in Form einer Mul­ti­vi­si­on hat vie­le Zuschau­er und Inter­es­sen­ten begei­stert und beein­druckt. Den zwei­ten Teil der Rei­se star­te­te das rei­se­er­fah­re­ne Ehe­paar am 1. Juni 2017 nach der Regen­zeit in Nai­ro­bi. Sta­tio­nen waren Ugan­da mit der schwer zugäng­li­chen Welt der Goril­las und Schim­pan­sen, das land­schaft­lich wun­der­schö­ne Ruan­da und Tan­sa­nia, wo Safa­ris in die Seren­ge­ti und zum Ngorongoro-Kra­ter ver­lock­ten. Es folg­te der Besuch der sagen­um­wo­be­nen Insel San­si­bar. Über Mala­wi und Sam­bia erreich­ten die Forch­hei­mer die gewal­ti­gen Vic­to­ria­fäl­le in Sim­bab­we. Nach Aben­teu­ern in Bots­wa­na und Nami­bia errei­chen sie im Sep­tem­ber 2017 ihr Ziel, das Kap der guten Hoff­nung in Süd­afri­ka. Nach einer Rund­fahrt durch Süd­afri­ka wur­de die Rei­se im Osten Afri­kas mit dem Hafen Port Eli­sa­beth been­det. Denn von hier aus wur­de das Wohn­mo­bil nach Bre­mer­ha­ven zurück verschifft.

Die­ser zwei­te Teil des Rei­se­be­rich­tes ist geprägt von vie­len fas­zi­nie­ren­den Begeg­nun­gen mit wil­den Tie­ren, die Heinz Schwarz in fan­ta­sti­schen Bil­dern fest­ge­hal­ten hat. Aber auch die wei­ten Land­schaf­ten und die Men­schen Afri­kas hin­ter­lie­ßen unver­gess­li­che und nach­hal­ti­ge Eindrücke.

Prei­se VVK und AK: 10,- €, ermä­ßigt 8,- € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de