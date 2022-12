10.000 Euro Geld­se­gen vor Weih­nach­ten – Glück­li­cher Gewin­ner aus der PS-Monats­aus­lo­sung im Novem­ber 2022

Das PS-Spa­ren ver­bin­det seit über 50 Jah­ren das Spa­ren mit einer Lot­te­rie. Ein Los kostet fünf Euro, wovon vier Euro gespart wer­den und mit dem rest­li­chen Euro nimmt der Spa­rer an einer Ver­lo­sung teil. Monat­lich win­ken Gewin­ne zwi­schen fünf und 10.000 EUR und auch Sach­prei­se bei den Son­der­aus­lo­sun­gen. 25 Cent füh­ren die Spar­kas­sen als soge­nann­ten Zwecker­trag ab und geben ihn für wohl­tä­ti­ge Zwecke weiter.

Bei der PS-Monats­aus­lo­sung im Novem­ber 2022 gab es einen glück­li­chen Gewin­ner bei der Spar­kas­se Forch­heim in der Geschäfts­stel­le Eber­mann­stadt: Fami­lie Wun­der darf sich über den Haupt­preis von 10.000 EUR freu­en. Seit 2016 hat die jun­ge Fami­lie mit drei Kin­dern das Los und immer mal wie­der fünf Euro gewon­nen. Nun kurz vor Weih­nach­ten der gro­ße Geld­se­gen mit dem Haupt­ge­winn in Höhe von 10.000 Euro.

Micha­el Zamet­zer, Pri­vat­kun­den­be­ra­ter in Eber­mann­stadt, über­reich­te den sym­bo­li­schen Scheck an Fami­lie Wun­der. Der Scheck wird einen beson­de­ren Platz unter dem Weih­nachts­baum der PS-Spa­rer fin­den. Den Gewinn wis­sen sie auch schon gut zu inve­stie­ren: ein neu­es Dach für ihr Wohn­haus ist in Planung.