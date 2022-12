Der Gut​schein​buch​.de Frei­zeit­block erscheint in neu­er Fri­sche – mit hoch­wer­ti­gen 2:1‑Freizeit- und Well­ness­an­ge­bo­ten zum Erle­ben und Ent­span­nen. Die Auf­la­ge 2023 ver­spricht alt­be­währ­te und neue Frei­zeit­ein­rich­tun­gen, Ange­bo­te zum Rela­xen und wie immer Spaß für die gan­ze Familie.

High­lights für den Gut​schein​buch​.de Frei­zeit­block Bay­ern Nord:

– Lohen­grin Ther­me Bayreuth

– Kino­po­lis Aschaffenburg

– Jump4All Tram­po­lin­park in Langenzenn

– Laster­tag Pla­net in Erlangen

– Bro­se Bamberg

– Indu­strie­mu­se­um Lauf in Lauf an der Pegnitz

„Durch mehr Sau­na- und Well­ness­an­ge­bo­te wird der Frei­zeit­block ab die­ser Aus­ga­be noch attrak­ti­ver und viel­fäl­ti­ger. Mit dem Frei­zeit­block und den dar­in ent­hal­te­nen Ange­bo­ten wird es den Men­schen erleich­tert, Neu­es zu ent­decken und der See­le etwas Gutes zu tun. Egal ob Adre­na­lin­jun­kie, Kul­tur­be­gei­ster­ter oder Well­ness­jün­ger: Der neue Frei­zeit­block bie­tet sowohl für Sin­gles als auch Fami­li­en die pas­sen­den Ange­bo­te“, so Bar­ba­ra Schwind, Assi­sten­tin der Geschäfts­füh­rung und Pro­ku­ri­stin der VMG, Ver­triebs-Mar­ke­ting-Gesell­schaft mbH

„Wir sind stolz dar­auf, unse­ren Kun­din­nen und Kun­den in der neu­en Auf­la­ge des Schlem­mer­blocks wie­der tol­le Ange­bo­te bie­ten zu dür­fen“, freut sich Jens Hel­mer, Lei­ter Mar­ke­ting & Pres­se der VMG, Ver­triebs-Mar­ke­ting-Gesell­schaft mbh. „Opti­mi­stisch blicken wir in die Zukunft und sind glück­lich, dass unse­re Gastro­no­men und Frei­zeit­an­bie­ter nun wie­der durch­star­ten kön­nen. Die Men­schen kön­nen sich auf tol­le und hoch­wer­ti­ge Gut­schei­ne freu­en, die sie bei belieb­ten Restau­rants und Frei­zeit­ein­rich­tun­gen ein­lö­sen kön­nen“, ver­spricht Hel­mer. „Beson­ders unter­stüt­zens­wert fin­den wir die Gastro­no­mie­be­trie­be mit ihren Men­schen dahin­ter, die in den letz­ten Jah­ren ein neu­es Restau­rant eröff­net haben. Durch deren Teil­nah­me in unse­ren Schlem­mer­blöcken erhal­ten die­se kosten­lo­se Wer­bung.“ Und wer soll­te sich einen zule­gen? Auch dar­auf hat der 37-Jäh­ri­ge eine Ant­wort: „Alle, die schlem­men, genie­ßen und dabei noch Geld spa­ren wol­len – und dies funk­tio­niert sogar weit über Erlan­gen und den Land­kreis Forchheim

hin­aus“, so Hel­mer abschließend.

Das simp­le 2:1‑Prinzip des Marktführers

Zu zweit in einem der teil­neh­men­den Restau­rants gibt es das zwei­te, wert­glei­che oder gün­sti­ge­re Haupt­ge­richt gra­tis. Auf Frühstück/​Brunch, Buf­fets, Cock­tails und wei­te­re Berei­che lässt sich das Ange­bot bei zahl­rei­chen Gut­schei­nen anwen­den. Oft­mals gibt es auch für die Lie­fe­rung des Essens oder die Abho­lung einen Rabatt. Doch im Schlem­mer­block befin­den sich nicht nur Gut­schei­ne für

Restau­rants und Cafés. Eben­so kön­nen Kinos, Frei­zeit­parks, Bäder und Sport­ver­an­stal­tun­gen besucht werden.

Ange­bo­te für Sin­gles, Fami­li­en und Freunde

Wahl­wei­se zum 2:1‑Angebot für zwei Per­so­nen kön­nen vie­le Gut­schei­ne auch von Sin­gles, Fami­li­en oder als 4:2‑Freunde-Angebote ein­ge­löst wer­den. Die indi­vi­du­el­len Rege­lun­gen sind über eine ein­fa­che Sym­bo­lik direkt auf den ein­zel­nen Gut­schei­nen ersichtlich.

Hohe Spar­wer­te

Der Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block beschert nicht nur schö­ne Erleb­nis­se, son­dern schont auch den eige­nen Geld­beu­tel. Der Gesamt­wert der Gut­schei­ne liegt bei meh­re­ren Hun­dert Euro pro Block. Bereits mit dem zwei­ten ein­ge­lö­sten Gut­schein hat sich die Anschaf­fung meist schon gelohnt.

In jedem Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block war­tet außer­dem ein zusätz­li­ches Geschenk: Der Gutscheinbuch+Code gewährt Zugriff auf über 6.000 wei­te­re kosten­lo­se Online-Cou­pons mit 2:1- Ange­bo­ten bun­des­weit. Der opti­ma­le Beglei­ter für den Urlaub in Deutsch­land. Der Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block 2023 ist mit dem Code SBL23 zum Son­der­preis für nur 23,90 € (UVP 44,90 €) erhält­lich. Ab drei bestell­ten Exem­pla­ren erfolgt die Lie­fe­rung ver­sand­ko­sten­frei. Der Code kann sowohl bei tele­fo­ni­schen (Hot­line: 0800–8585085, kosten­frei aus allen dt. Net­zen), als auch Online-Bestel­lun­gen (www​.gut​schein​buch​.de) ange­ge­ben wer­den. Der Schlem­mer­block 2023 ist ab sofort bis zum 01.12.2023 gültig.

Gewinn­spiel: Wir ver­lo­sen 10 x 2 Schlem­mer­blöcke. Bit­te eine E‑Mail an redaktion@​wiesentbote.​de mit der kom­plet­ten Adres­se im Text und im Betreff: Schlem­mer­block-Gewinn­spiel 2023. Und jetzt wün­schen wir viel Glück!