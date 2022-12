Brand in Bad Alexandersbad

Zwei Ver­letz­te bei Brand in Mehrfamilienhaus

BAD ALEX­AN­DERS­BAD, LKR. WUN­SIE­DEL. Zwei Ver­letz­te for­der­te am frü­hen Mon­tag­mor­gen ein Zim­mer­brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in Bad Alex­an­ders­bad. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Kurz nach 1.45 Uhr ging bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Hoch­fran­ken die Mit­tei­lung über den Zim­mer­brand in der Stra­ße „Hain­lei­te“ ein. Die Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei waren schnell vor Ort. Wäh­rend der Groß­teil der Anwe­sen­den selbst ins Freie flüch­ten konn­te, ret­te­ten die Feu­er­wehr­kräf­te eine 60-jäh­ri­ge Frau aus der ver­rauch­ten Woh­nung im Ober­ge­schoss des Hauses.

Neben dem 55-jäh­ri­gen Bewoh­ner, der eine Rauch­gas­ver­gif­tung davon­trug, erlitt sei­ne 60-jäh­ri­ge Lebens­ge­fähr­tin schwe­re Ver­let­zun­gen. Bei­de muss­ten zur wei­te­ren Behand­lung in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus. Wäh­rend­des­sen hat­te die Feu­er­wehr den Brand in der Woh­nung rasch gelöscht.

Nach ersten Schät­zun­gen ent­stand ein Sach­scha­den von über 60.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur bis­lang noch unkla­ren Ursa­che des Feu­ers aufgenommen.