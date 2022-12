Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Poli­zei­be­am­ten getreten

Bam­berg. Am Sams­tag­mor­gen wur­de die Bam­ber­ger Poli­zei gegen 11.00 Uhr in die Gar­ten­stadt geru­fen. An einer Bus­hal­te­stel­le lag bei strö­men­den Regen eine jun­ge Frau, augen­schein­lich hilf­los. Auf Anspra­che kicher­te sie nur und starr­te ins Lee­re. Als sie von einem Beam­ten an der Schul­ter ange­fasst wur­de, sprang sie schrei­end auf, belei­dig­te die anwe­sen­den Poli­zi­sten und trat einem gegen das Schien­bein. Der Beam­te konn­te leicht ver­letzt sei­nen Dienst fort­set­zen. Die 21-jäh­ri­ge Frau wur­de in das Kli­ni­kum am Micha­els­berg ein­ge­wie­sen, wo eine aku­te Psy­cho­se dia­gno­sti­ziert wurde.

Stich in den Oberschenkel

Bam­berg. Kurz vor Mit­ter­nacht gerie­ten drei Män­ner in der Holz­gar­ten­stra­ße im Rah­men einer pri­va­ten Zusam­men­kunft in Streit. Dabei wur­de ein 23-jäh­ri­ger Mann leicht in den Ober­schen­kel gesto­chen. Der Mann flüch­te­te und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Als die­se mit dem Geschä­dig­ten das Anwe­sen auf­such­te, war der, eben­falls 23 Jah­re alte Täter, bereits geflüch­tet. Nur noch des­sen Bru­der war anwe­send. Da die Per­so­na­li­en bekann­te sind, wird gegen den Mann Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung erstat­tet. Der Geschä­dig­te wur­de im Kli­ni­kum in Scheß­litz behandelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am Don­ners­tag, gegen Mit­tag, ent­wen­de­te ein 81-Jäh­ri­ger Lebens­mit­tel aus einem Ver­brau­cher­markt im Gewer­be­park. Der Mann bezahl­te an der Kas­se, hat­te jedoch wei­te­re Waren in sei­ner Jacke ver­bor­gen. Nach­dem dies einem Mit­ar­bei­ter auf­fiel, wur­de der Ertapp­te beim Ver­las­sen des Mark­tes ange­spro­chen. Hier ver­such­te er einen Teil des Die­bes­gu­tes in einem Müll­ei­mer zu ver­stecken. Der Waren­wert lag bei 3,78 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Am Sams­tag, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 24-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw die Bahn­hof­stra­ße in Hirschaid und woll­te an der Ein­mün­dung zur Bam­ber­ger Stra­ße nach links abbie­gen. Die Frau muss­te im Ein­mün­dungs­be­reich ver­kehrs­be­dingt war­ten. Eine vor­bei­fah­ren­de Rad­fah­re­rin streif­te mit dem Len­ker den Kof­fer­raum­deckel des Audi und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le, ohne ihre Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ermit­telt nun wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Die Gesuch­te war ca. 70–80 Jah­re alt, hat­te kur­ze graue Haa­re und trug eine beige­far­be­ne Jacke. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die 0951/9129–310.

Son­sti­ges

STRUL­LEN­DORF. Am Sams­tag­mit­tag stell­te eine Poli­zei­strei­fe bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le einen Pkw-Fah­rer fest, der sein Fahr­zeug offen­sicht­lich alko­ho­li­siert geführt hat­te. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert über 1,1 Pro­mil­le. Beim 66-Jäh­ri­gen wur­de in einem Kran­ken­haus eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, sein Fahr­zeug­schlüs­sel und der Füh­rer­schein wur­den sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Uner­laub­te Müllablagerung

Egloff­stein. Zwi­schen Don­ners­tag und Frei­tag wur­den durch bis­lang unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher meh­re­re Eimer mit Essens­re­sten und Alt­fett an einem Park­platz am Orts­aus­gang von Affal­ter­tal uner­laubt abgelagert.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen eines Umwelt­de­lik­tes ein­ge­lei­tet und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Ver­kehrs­un­fall mit Trunkenheit

Egloff­stein. Am Nach­mit­tag des Hei­lig­abend fuhr ein 72-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer eines Pkw, Ford, die Mark­gra­fen­stra­ße in orts­aus­wär­ti­ger Rich­tung. Hier­bei kam ihm der Pkw, Dacia, einer 43-jäh­ri­gen Auto­fah­re­rin ent­ge­gen. An einer Eng­stel­le kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den lin­ken Fahr­zeug­fron­ten, wobei jedoch kei­ner der Betei­lig­ten unfall­be­dingt ver­letzt wurde.

Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me konn­te bei dem Rent­ner eine star­ke Alko­ho­li­sie­rung fest­ge­stellt wer­den, wobei sich die­ser sicht­lich kaum mehr allei­ne auf den Bei­nen hal­ten konn­te. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von über 1,8 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung im Stra­ßen­ver­kehr ein­ge­lei­tet. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung mit­tels RTW ins Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht und dort ausgenüchtert.

Durch die star­ken Defor­mie­run­gen im Bereich der lin­ken Vor­der­rä­der waren bei­de Fahr­zeu­ge nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten mit­tels eines Abschlepp­dien­stes abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 25.12.22

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Im Zeit­raum, Frei­tag 21.00 Uhr bis Sams­tag 11.00 Uhr, wur­de ein in der Bucken­ho­fe­ner Stra­ße, vor dem Anwe­sen 22, gepark­ter blau­er Seat Leon im Heck­be­reich ange­fah­ren. Trotz eines ent­stan­de­nen Scha­dens, in Höhe von etwa 1500 Euro, flüch­te­te der Ver­ur­sa­cher unbe­kannt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Nach­dem am Sams­tag­nach­mit­tag, ein erheb­lich alko­ho­li­sier­ter 34jähriger Lkw-Fah­rer, wäh­rend sei­ner Ruhe­zei­ten, in einer Tank­stel­le im Süden Forch­heims, per­ma­nent Kun­den belä­stig­te, wur­de ihm ein Platz­ver­weis erteilt. Als er erneut aggres­siv auf­trat, da ihm kein Alko­hol mehr ver­kauft wur­de, durf­te er den Hei­li­gen Abend in einer Zel­le ver­brin­gen. Ein Alko­test ergab einen Wert von 2,30 Promille.

Lan­gen­sen­del­bach. Drei etwa 18 Jah­re alte Män­ner, ver­brann­ten am Sams­tag, gegen 11.30 Uhr, im Bereich des Bus­häus­chens in der Haupt­stra­ße, eines von der Gemein­de unent­gelt­lich bereit­ge­stell­ten Bücher. Bevor ein grö­ße­rer Scha­den ent­stand, konn­te das Feu­er durch einen Anwoh­ner gelöscht wer­den. Nach­dem ein wei­te­rer Zeu­ge von den Tätern Licht­bil­der fer­ti­gen konn­te, stie­gen die jun­gen Män­ner uner­kannt in einen Lini­en­bus Rich­tung Erlan­gen. Wer kann Anga­ben zu den Per­so­nen machen.

Forch­heim. Am Sams­tag, gegen 21.00 Uhr, fie­len dem Mit­ar­bei­ter einer Sicher­heits­fir­ma, auf dem Gelän­de der Spar­kas­sen-Bau­stel­le in der Bir­ken­fel­d­er­stra­ße, drei bis vier Per­so­nen auf, die sich dort offen­sicht­lich uner­laubt auf­hiel­ten. Nach­dem er sich annä­her­te, bekam er plötz­lich mit einer Eisen­stan­ge einen Schlag gegen das Knie und stürz­te. Die Unbe­kann­ten konn­ten dar­auf­hin flüch­ten. Der 41jährige Geschä­dig­te muss­te mit Prel­lun­gen ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Wer hat zur frag­li­chen Zeit Beob­ach­tun­gen gemacht?

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Stress vor der Disko

Lich­ten­fels. In der Nacht zum 1. Weih­nachts­fei­er­tag kam es gegen 02:20 Uhr zuerst zu einer ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen drei Män­nern vor einer Dis­ko in Lich­ten­fels. Im Ver­lauf der Strei­tig­keit soll ein 27-jäh­ri­ger Mann sei­nem 38-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten min­de­stens ein­mal ins Gesicht geschla­gen haben. Dar­auf­hin soll der Älte­re den Angrei­fer eben­falls geschla­gen und zu Boden gesto­ßen haben. Bei­de Män­ner wur­den durch die Aus­ein­an­der­set­zung leicht ver­letzt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ermit­telt gegen bei­de Män­ner wegen des Ver­dachts der Körperverletzung.

Par­füm ein­ge­steckt und nicht bezahlt

Bad Staf­fel­stein. Ein Par­füm im Wert von über 40 Euro steck­te ein 37-jäh­ri­ger Mann am Vor­mit­tag des Hei­lig­abend in einem Dro­ge­rie­markt in Bad Staf­fel­stein ein, ohne die­ses zu bezah­len. Aller­dings schlug beim Ver­las­sen des Mark­tes die Alarm­an­la­ge an, sodass der Mann über­führt wer­den konn­te. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des Ver­dachts des Diebstahls.