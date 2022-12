Möh­ren­dorf mit der höch­sten Teil­nah­me­quo­te in Bayern

Der Agenda21 Arbeits­kreis FaMö (Fahr­rad­fah­ren in Möh­ren­dorf) informiert

Die Erhe­bungs­pha­se des ADFC-Fahr­rad­kli­ma­test 2022 ende­te am 30. Novem­ber 2022. Der Möh­ren­dor­fer Agenda21 Arbeits­kreis FaMö (Fahr­rad­fah­ren in Möh­ren­dorf) schlug auf viel­fäl­ti­ge Wei­se die Wer­be­trom­mel für die Teil­nah­me der Möh­ren­dor­fer Rad­fah­ren­den beim Fahr­rad­kli­ma­test. Er war dabei über­aus erfolg­reich. In Möh­ren­dorf betei­lig­ten sich 167 Rad­fah­ren­de an der Online-Befra­gung. Möh­ren­dorf weist damit – auf Basis des noch vor­läu­fi­gen End­stan­des – bay­ern­weit die höch­ste und bun­des­weit die dritt­höch­ste Betei­li­gungs­quo­te auf!

Der ADFC-Fahr­rad­kli­ma­test ist eine bun­des­wei­te Online-Befra­gung des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad-Clubs (ADFC) unter dem Mot­to ‚Und wie ist Rad­fah­ren bei Dir vor Ort?‘, als Stim­mungs­ba­ro­me­ter für die aktu­el­le Situa­ti­on der Radfahrenden.

Nach­dem Möh­ren­dorf bereits bei den Unter­schrif­ten­samm­lun­gen für die erste Pha­se des Volks­be­geh­rens ‚Rad­ent­scheid Bay­ern‘ die höch­ste Betei­li­gungs­quo­te in Bay­ern erzie­len konn­te, liegt Möh­ren­dorf somit auch beim ADFC-Fahr­rad­kli­ma­test an der Spit­ze. Dies ist – so die Ver­tre­ter von ‚FaMö‘ – ein kla­rer Hin­weis auf die hohe Rele­vanz des Rad­fah­rens in Möh­ren­dorf. Aller­dings gibt es nach Ansicht von ‚FaMö‘ bei der Rad­ver­kehrs­in­fra­struk­tur in Möh­ren­dorf noch viel zu tun, vor allem auf den bei­den Kreis­stra­ßen. Ein Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung könn­te in die­sem Zusam­men­hang die für das kom­men­de Jahr von ‚FaMö‘ initi­ier­te Strecken­be­fah­rung mit Ver­tre­tern des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt sein. „Die hohe Teil­nah­me­quo­te beim Fahr­rad­kli­ma­test gibt uns für die anste­hen­de Strecken­be­fah­rung sehr viel Rücken­wind“, sagen die Ver­tre­ter von ‚FaMö‘.

