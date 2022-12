Lan­gen­sen­del­bach. Drei etwa 18 Jah­re alte Män­ner, ver­brann­ten am Sams­tag, gegen 11.30 Uhr, im Bereich des Bus­häus­chens in der Haupt­stra­ße, eines von der Gemein­de unent­gelt­lich bereit­ge­stell­ten Bücher. Bevor ein grö­ße­rer Scha­den ent­stand, konn­te das Feu­er durch einen Anwoh­ner gelöscht wer­den. Nach­dem ein wei­te­rer Zeu­ge von den Tätern Licht­bil­der fer­ti­gen konn­te, stie­gen die jun­gen Män­ner uner­kannt in einen Lini­en­bus Rich­tung Erlan­gen. Wer kann Anga­ben zu den Per­so­nen machen.