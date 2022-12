Sehr geehr­te Damen und Her­ren, lie­be Weggefährten,

wir alle hat­te gehofft, dass nach den schwe­ren Coro­na­jah­ren wie­der mehr Kon­ti­nui­tät ein­kehrt und wir zum All­tag zurück­fin­den kön­nen. Doch die­ses Jahr kam noch­mal anders als geplant. Mit dem Krieg in der Ukrai­ne, mit Infla­ti­on und all den Schwie­rig­kei­ten um die Ener­gie­ver­sor­gung hat uns auch 2022 kei­ne Ver­schnauf­pau­se gegönnt. Doch in Anbe­tracht all der Wid­rig­kei­ten heißt es den­noch dank­bar zu sein.

Las­sen Sie uns gemein­sam zu Weih­nach­ten inne­hal­ten und erken­nen, wel­cher Schatz es ist, dass wir in Frie­den leben, dass wir es zu Hau­se warm und sicher haben und welch ein gro­ßer Segen es ist, gesund zu sein. Des­halb wün­sche ich Ihnen trotz aller Umstän­de ein fröh­li­ches und geseg­ne­tes Weih­nachts­fest im Krei­se Ihrer Lieben.

Die Geburt Jesu Chri­sti ist für uns Men­schen die größ­te Glücks­bot­schaft. Die­se hilft uns auch durch schwe­re Zeiten.

Ich den­ke in die­sen Tagen beson­ders an Men­schen, die in die­sem Jahr weni­ger Glück hat­ten. An die Men­schen in der Ukrai­ne oder in wei­te­ren Kriegs­ge­bie­ten, an Mit­bür­ger, die schwer erkrankt waren oder noch sind und an alle, die Sor­ge haben vor der Zukunft.

Dank­bar bin ich für das Enga­ge­ment jedes Ein­zel­nen, der im Beruf oder im per­sön­li­chen Umfeld dazu bei­trägt, dass unse­re Gesell­schaft nach wie vor zusam­men­hält. Ich dan­ke Ihnen von gan­zem Her­zen für Ihren Ein­satz für die Men­schen in unse­rer Heimat.

Ich wün­sche Ihnen viel Glück und Gesund­heit für das Jahr 2023. Auch wenn es unter schwie­ri­gen Bedin­gun­gen begin­nen wird, soll es ein Jahr der klei­nen Fort­schrit­te und der Zuver­sicht wer­den. Ich wer­de zusam­men mit Ihnen mit gan­zer Kraft für die Men­schen in unse­rer Hei­mat arbei­ten. Wir haben trotz allem Grund, für die näch­sten Jah­re opti­mi­stisch zu sein. Besin­nen wir uns auf das wirk­lich Wich­ti­ge in die­sen Tagen von Weih­nach­ten und des Jahreswechsels.

Zum Jah­res­wech­sel wün­sche ich Stil­le für den Blick nach innen und nach vor­ne, Inne­hal­ten zum Erneu­ern aller Kräf­te und Mut zum Tref­fen der rich­ti­gen Ent­schei­dun­gen. Ich wün­sche Ihnen eine geseg­ne­te Weih­nachts­zeit und freue mich sehr auf die per­sön­li­chen Begegnungen.

Ihr und Euer Mar­tin Schöffel