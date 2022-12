Lie­be Mit­bür­ge­rin­nen und Mitbürger,

Weih­nach­ten als Fest der Näch­sten­lie­be ist auch eine Zeit zum Inne­hal­ten, zum Nach­den­ken über Kon­sum und was wirk­lich wich­tig ist. Gemein­sam im Kreis von Fami­lie und Freun­den zu fei­ern, ist nach den Weih­nachts­fe­sten mit Coro­na-Ein­schrän­kun­gen sicher eine ganz beson­de­re Freude.

Auch wenn vie­le Maß­nah­men im All­tag nicht mehr prä­sent sind, Impf­zen­tren schlie­ßen und ein ende­mi­scher Zustand naht − die Aus­wir­kun­gen der Pan­de­mie, ins­be­son­de­re im Gesund­heits­we­sen, dau­ern an.

Der lei­der anhal­ten­de Krieg in der Ukrai­ne wirkt sich zuneh­mend auf den per­sön­li­chen All­tag, aber auch auf unser Ver­wal­tungs­han­deln aus. Eine gro­ße und auch mensch­li­che Her­aus­for­de­rung für uns alle, die stei­gen­den Lebens- und Ener­gie­ko­sten und den Zustrom geflüch­te­ter Men­schen mit dem gegen­wär­ti­gen Fach­kräf­te­man­gel in Ein­klang zu bringen.

Den­noch will ich zuver­sicht­lich auf die­ses Weih­nachts­fest und die kom­men­de Zeit blicken. Ich ver­traue dar­auf, dass es uns trotz aller Mehr­be­la­stun­gen gelin­gen wird, den Land­kreis wei­ter­hin als attrak­ti­ven Lebens- und Wirt­schafts­stand­ort zu gestal­ten. Mit Stolz darf ich in sei­nem Jubi­lä­ums­jahr fest­stel­len: Erlan­gen-Höchstadt zählt heu­te zu den Top-Regio­nen Deutsch­lands und hat laut jüng­sten Pro­gno­sen wie­der sehr hohe Zukunftsaussichten.

Und ich ver­traue auch auf Sie, lie­be Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger. Sie haben über das gesam­te Jahr 2022 in Fami­lie und Beruf Mög­lich­kei­ten gefun­den, sich auf stän­dig neue Unwäg­bar­kei­ten ein­zu­stel­len. Vie­le von Ihnen haben sich zusätz­lich ehren­amt­lich enga­giert, bei den Ret­tungs- und Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, den Hel­fer­krei­sen oder den Sport- und Musik­ver­ei­nen. Mein beson­de­rer Dank gilt allen, die dies wie selbst­ver­ständ­lich seit vie­len Jah­ren tun. Die­se geleb­te Näch­sten­lie­be geht weit über den 24. Dezem­ber hinaus.

Mein Dank gilt auch den Kreis­rä­tin­nen und Kreis­rä­ten sowie den Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­stern. In guter und kon­struk­ti­ver Zusam­men­ar­beit haben wir wich­ti­ge Wei­chen für die Zukunft gestellt, dar­un­ter die Ent­schei­dung zum Erwei­te­rungs­bau des Gym­na­si­ums Höchstadt. Mit dem Pla­nungs- und Rea­li­sie­rungs­wett­be­werb für den Neu­bau des Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­ums in Spar­dorf haben wir einen bedeu­ten­den Schritt der größ­ten Bau­maß­nah­me des Land­krei­ses auf den Weg gebracht sowie mit dem Grund­stücks­er­werb an der Gro­ßen Bau­ern­gas­se die Vor­aus­set­zun­gen für den Neu­bau der Dienst­stel­le in Höchstadt geschaffen.

Beson­ders freut mich, dass es trotz Lie­fer­eng­päs­sen und Ver­zö­ge­run­gen gelun­gen ist, mit der Sanie­rung und ener­ge­ti­schen Ertüch­ti­gung der Turn­hal­le an der Wil­helm-Pfef­fer-Schu­le in Her­zo­gen­au­rach zu begin­nen, das Hal­len­bad in Spar­dorf nach Gene­ral­in­stand­set­zungs­ar­bei­ten wie­der­zu­eröff­nen sowie die Fas­sa­de am Gym­na­si­um Ecken­tal fer­tig zu stel­len. Mit dem neu­en Fami­li­en­stütz­punkt in Vesten­bergs­greuth gibt es zudem eine vier­te Anlauf­stel­le für Fami­li­en jeden Alters.

Ich bit­te Sie herz­lich, wei­ter­hin zu einem guten Mit­ein­an­der bei­zu­tra­gen, um den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt gemein­sam erfolg­reich wei­ter zu gestalten.

Ich wün­sche Ihnen ein fro­hes Weih­nachts­fest und für das neue Jahr alles Gute.

Ihr

Alex­an­der Tritthart

Land­rat