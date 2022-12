Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

COBURG – Bereits in der Zeit vom 16.12.2022 bis 19.12.2022 beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer das Feu­er­wehr­zu­fahrts­schild, wel­ches sich an der Ein­fahrt zum Leh­rer­park­platz der Hei­lig­kreuz­schu­le befin­det. Aller­dings flüch­te­te der Ver­ur­sa­cher, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den am Schild in Höhe von etwa 150 Euro zu kümmern.

Kör­per­ver­let­zung

COBURG – Zu einer ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Damen wur­de die Cobur­ger Poli­zei am Frei­tag­abend geru­fen. Dem Ver­neh­men nach gerie­ten die „Zwei“ vor einem Lokal in der Schenk­gas­se in Streit. In des­sen Ver­lauf gab es neben diver­sen Kraft­aus­drücken sei­tens der 44-jäh­ri­gen Beschul­dig­ten auch einen hand­fe­sten Angriff auf die 43-jäh­ri­ge Geschä­dig­te, die hier­bei leicht am Hals und der rech­ten Hand ver­letzt wurde.

Aus­lö­ser des Gan­zen dürf­te wohl die erheb­li­che Alko­ho­li­sie­rung der Beschul­dig­ten gewe­sen sein. Über 2 Pro­mil­le zeig­te der Test am Alko­ma­ten an. Des­halb­wurde der Dame vom Per­so­nal des Lokals ein Haus­ver­bot für den rest­li­chen Abend aus­ge­spro­chen. Aller­dings kam sie die­sen nur wider­wil­lig nach, wes­halb ihr dann durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten ein Platz­ver­weis aus­ge­spro­chen wurde.

Zeu­gen­auf­ruf nach Sach­be­schä­di­gun­gen an Kfz im Cobur­ger Stadt und Landkreis

Wegen Sach­be­schä­di­gung in drei Fäl­len ermit­telt aktu­ell die Cobur­ger Poli­zei, nach­dem in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag drei Fahr­zeu­ge mut­wil­lig beschä­digt wurden.

COBURG – In der Hut­stra­ße in Coburg wur­de der Seat einer 34-Jäh­ri­gen Anwoh­ne­rin sowie der Opel ihres 40-jähir­gen Bekann­ten jeweils an der Bei­fah­rer­sei­te durch meh­re­re Krat­zer erheb­lich beschä­digt. Der ange­rich­te­te Scha­den wird nach ersten Ein­schät­zun­gen auf 2.000 Euro beziffert.

SEß­LACH – Ein grau­er Seat Ibi­za, der vor einem Anwe­sen in der Held­bur­ger Stra­ße in Gemün­da park­te, wur­de eben­falls im zuvor genann­ten Zeit­raum beschä­digt. Ein Scha­den im drei­stel­li­gen Bereich wur­de hier an der Heck­schei­be des Pkws verursacht.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Tätern oder zur Tat­hand­lung machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Moun­tain­bike gestohlen

Kro­nach. Wäh­rend sei­nes Auf­ent­hal­tes in der Schu­le wur­de einem zwölf­jäh­ri­gen Kro­nacher sein „Am Schul­zen­trum“ ver­sperrt abge­stell­tes grau-schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Scott ent­wen­det. Der Wert des Fahr­ra­des liegt bei rund 1000 Euro. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.

Zu tief ins Glas geschaut

Kro­nach. Bei der Kon­trol­le eines 62jährigen Ford­fah­rers am Frei­tag­abend in der Schwe­den­stra­ße stell­ten die Beam­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Da der anschlie­ßen­de Test am Alko­ma­ten einen Wert von rund 0,8 Pro­mil­le ergab, muss­te der Mann sein Fahr­zeug ste­hen las­sen. Zudem wird er dem­nächst für vier Wochen sei­nen Füh­rer­schein abge­ben müssen.

Holz­tor beschädigt

Kro­nach. Weil sie meh­re­re Gäste in einem Café in der Roda­cher Stra­ße anpö­bel­ten und zudem deut­lich alko­ho­li­siert waren, wur­de am frü­hen Sams­tag­mor­gen ein Paar im Alter von 38 Jah­ren von Mit­ar­bei­tern nach drau­ßen beför­dert. Dies miss­fiel jedoch dem Mann so sehr, dass er gegen ein Holz­tor schlug. Dadurch wur­de das Tor beschä­digt. Dem völ­lig auf­ge­brach­ten Paar wur­de ein Platz­ver­weis erteilt, dem sie aber erst nach Andro­hung einer Gewahrs­am­nah­me nachkamen.

Gegen­sei­ti­ge Körperverletzung

Markt­ro­dach. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen kam es im Ein­gangs­be­reich einer Dis­co­thek in Markt­ro­dach zu einem Streit zwi­schen einem 19jährigen Kro­nacher und des­sen Freun­din. Als ein 50jähriger Mit­ar­bei­ter der Secu­ri­ty dazwi­schen ging um den Streit zu schlich­ten, klag­ten danach sowohl der Secu­ri­ty als auch der 19jährige über Schmer­zen im Gesichts­be­reich. Jeder zeig­te den ande­ren wegen Kör­per­ver­let­zung an.