Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Vom Schlaf übermannt

Bam­berg. Ein 18-Jäh­ri­ger befuhr am Frei­tag­mor­gen gegen 07.30 Uhr die Hall­stadter Stra­ße stadt­ein­wärts und kam auf­grund eines Sekun­den­schla­fes nach rechts von der Fahr­bahn ab. Hier­bei stieß er gegen einen gepark­ten Pkw, wel­cher wie­der­rum auf ein wei­te­res gepark­tes Fahr­zeug auf­ge­scho­ben wur­de. Der Her­an­wach­sen­de blieb unver­letzt, sei­ne 15-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­de leicht ver­letzt. An den Pkws ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 20.000 Euro.

Zeu­gen gesucht

Bam­berg. Am Frei­tag gegen 08.00 Uhr wur­de von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ein in der Eck­bert­stra­ße gepark­ter schwar­zer Mer­ce­des ver­mut­lich beim Ein- oder Aus­par­ken an der hin­te­ren lin­ken Stoß­stan­ge beschä­digt. Der hin­ter­las­se­ne Unfall­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Geschla­gen und Tür beschädigt

Bam­berg. Am Sams­tag­mor­gen kam es in einer Dis­ko­thek in der Franz-Lud­wig-Stra­ße zu einer ver­ba­len Strei­tig­keit zwi­schen einem 22-Jäh­ri­gen und einer unbe­kann­ten Per­so­nen­grup­pe. Nach­dem die­ser das Tanz­lo­kal ver­las­sen hat­te und Rich­tung Maxi­mi­li­ans­platz lief, wur­de er von der Grup­pe ver­folgt und kör­per­lich ange­gan­gen. In der Fol­ge schub­sten ihn die Angrei­fer gegen die Ein­gangs­tür einer dort befind­li­chen Par­fü­me­rie, sodass die­se zer­brach und der Geschä­dig­te in das Geschäft fiel. Anschlie­ßend flüch­te­ten die Täter in meh­re­re Rich­tun­gen. Der 22-Jäh­ri­ge erlitt leich­te Verletzungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF: Am Frei­tag­abend kam ein VW-Fah­rer auf der Kreis­stra­ße 5 auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit ins Schleu­dern und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Hier­bei wur­de auch der Zaun des Kreis­bau­ho­fes leicht beschä­digt. Bei der Unfall­auf­nah­me stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der 39 Jäh­ri­ge unter Alko­hol­ein­fluss (1,62 Pro­mil­le) stand, wes­halb eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schein ange­ord­net wur­den. Zudem wur­de bei ihm eine gerin­ge Men­ge Haschisch auf­ge­fun­den. Am Pkw, der abge­schleppt wer­den muss­te, ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 2500,- Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHÖN­BRUNN I. STEI­GER­WALD: Am Frei­tag, gegen 17.45 Uhr, kam es in der Zett­manns­dor­fer Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall bei dem der Ver­ur­sa­cher uner­kannt flüch­te­te. In einer Links­kur­ve kam ein roter Pkw auf die Gegen­fahr­bahn und tou­chier­te mit dem Außen­spie­gel einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw Fiat eben­falls am Außen­spie­gel. Der Unbe­kann­te fuhr in Rich­tung Ober­neu­ses davon, sein Pkw dürf­te am lin­ken Außen­spie­gel beschä­digt sein. Der ange­rich­te­te Fremd­scha­den wird auf min­de­stens 100,- Euro geschätzt. Wer kann Hin­weis auf den Flüch­ti­gen geben?

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Viel zu schnell in die Kur­ve – zwei Verletzte!

Buttenheim/​A73. Am Frei­tag­vor­mit­tag woll­te ein 81-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw Peu­geot an der Anschluss­stel­le But­ten­heim von der A 73 in Rich­tung Feucht aus­fah­ren. Auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit wur­de das Fahr­zeug nach links aus der Kur­ve getra­gen, durch­quer­te den Grün­be­reich und die Fahr­bahn des Ein­fahrts­astes und krach­te letzt­end­lich gegen die Außen­schutz­plan­ke. Der Unfall­ver­ur­sa­cher und sei­ne 83-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin muss­ten mit leich­ten Bles­su­ren in ein Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird von der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Kun­den­treue ver­hin­dert Schlimmeres

BAY­REUTH. Ein bemer­kens­wer­tes Fein­ge­spür bewies ein Bay­reu­ther Fri­seur am Frei­tag­vor­mit­tag. Als eine treue Kun­din nicht zum regel­mä­ßi­gen Ter­min erschien, wit­ter­te er, dass sie in Not sei und tat genau das Rich­ti­ge: Er ver­stän­dig­te die Bay­reu­ther Polizei.

Seit 30 Jah­ren erscheint die mitt­ler­wei­le hoch­be­tag­te Senio­rin zuver­läs­sig und pünkt­lich beim Fri­seur ihres Ver­trau­ens in der Innen­stadt. Zum Ter­min an die­sem Frei­tag kam sie jedoch nicht, was die Beleg­schaft stut­zen ließ. Der Geschäfts­füh­rer zöger­te nicht lan­ge und mach­te sich gleich selbst auf die Suche nach der Dame. Durch die jah­re­lan­gen Gesprä­che beim Haa­re­schnei­den wuss­te er auch, wo sie wohnt. Auf sein Klop­fen und Klin­geln reagier­te jedoch nie­mand und so war dem Fri­seur klar, was der näch­ste Schritt sein muss. Er wähl­te den poli­zei­li­chen Not­ruf und ver­hin­der­te dadurch ver­mut­lich Schlimmeres.

Die Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt erkann­te den Ernst der Lage. Zusam­men mit der Feu­er­wehr öff­ne­ten sie gegen 11 Uhr die Woh­nungs­tür und such­ten in der Woh­nung nach der 88-Jäh­ri­gen. Sie fan­den die Senio­rin in deren Wohn­zim­mer. Sie war in den frü­hen Mor­gen­stun­den gestürzt und konn­te sich danach selbst nicht mehr auf­rich­ten. Mit einer Kopf­platz­wun­de brach­ten sie Kräf­te des Ret­tungs­dien­stes in ein Krankenhaus.

Wer ist in den Zaun gekracht?

BAY­REUTH. Die Poli­zei Bay­reuth sucht nach einem hef­ti­ge­ren Ver­kehrs­un­fall nach der Ursa­che, dem Unfall­fahr­zeug und Zeu­gen. Ein Pkw muss offen­bar von der Kulm­ba­cher Stra­ße abge­kom­men und im Gestrüpp und Zaun einer Klein­gar­ten­an­la­ge gelan­det sein.

Eine Klein­gar­ten­be­sit­ze­rin wand­te sich am Frei­tag­mor­gen an die Poli­zei, nach­dem sie mas­si­ve Schä­den an und in ihrem Gar­ten und dem dazu­ge­hö­ri­gen Zaun fest­ge­stellt hat­te. Die Ord­nungs­hü­ter begut­ach­te­ten die Unfall­stel­le. Nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen kam ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug noch im Bereich der Rechts­ab­bie­ge­spur des Nord­rings zur Kulm­ba­cher Stra­ße von der Fahr­bahn ab, fuhr über den dor­ti­gen Geh­weg und kol­li­dier­te mit einem klei­ne­ren Baum. Anschlie­ßend drück­te die Fahr­zeug­front den Gar­ten­zaun über meh­re­re Meter nie­der. Dabei ver­lor das Fahr­zeug meh­re­re Karos­se­rie­tei­le, die teils bis in den dar­un­ter lie­gen­den Gar­ten flo­gen. Die ein­ge­setz­ten Strei­fen­be­am­ten stell­ten die Tei­le als Beweis­mit­tel sicher. Der Sach­scha­den vor Ort wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Noch unbe­kannt ist aller­dings, aus wel­cher Fahrt­rich­tung der Wagen zuvor kam.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt bit­tet Zeu­gen, die im Ver­lauf des Don­ners­tags oder in den Mor­gen­stun­den am Frei­tag, den Unfall beob­ach­tet haben oder sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2130 zu melden.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt wünscht ein fro­hes Weihnachtsfest!

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Strei­tig­kei­ten ende­te in Anzeigen

Eber­mann­stadt. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Hei­li­gen Abends kam es vor einer Gast­stät­te in der Brei­ten­ba­cher Stra­ße in Eber­mann­stadt zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen. Im Ver­lauf des Strei­tes wur­de ein 22-Jäh­ri­ger von ver­schie­de­nen Per­so­nen bedroht und geschla­gen. Eine ärzt­li­che Behand­lung war nicht not­wen­dig. Alle Betei­lig­ten waren angetrunken.

Unfall mit Pedelec

Göß­wein­stein. Am Frei­tag­abend rutsch­te ein 49-Jäh­ri­ger auf­grund des Stark­re­gens auf einem Park­platz in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße mit dem Vor­der­rad sei­nes E‑Bikes weg.

Bei dem Sturz ver­letz­te sich die­ser schwer. Er muss­te vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Einen Fahr­rad­helm trug der ver­letz­te Fahr­rad­fah­rer lei­der nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Forch­heim. Wäh­rend einer Ver­kehrs­kon­trol­le, am Frei­tag­abend gegen 22.30 Uhr in der Haupt­stra­ße, konn­te der betref­fen­de 54jährige Pkw-Fah­rer, wel­cher sich seit meh­re­ren Jah­ren in Deutsch­land auf­hält, ledig­lich eine tür­ki­sche Fahr­erlaub­nis vor­le­gen. Ihm wur­de, unter Zuhil­fe­nah­me eines Dol­met­schers, die Rechts­la­ge erklärt und ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis eröffnet.

Forch­heim. Am Sen­del­gra­ben wur­den am Frei­tag­abend, gegen 22.00 Uhr, im Rah­men einer ander­wei­ti­gen Fahn­dung, vier Jugend­li­che einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei hän­dig­te ein 15jähriger Schü­ler den Beam­ten ein ver­bo­te­nes Ein­hand­mes­ser aus, wel­ches er ver­bo­te­ner­wei­se mit­führ­te. Den jun­gen Mann erwar­tet eine Anzei­ge nach dem Waffengesetz.

Forch­heim. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen, konn­ten auf­merk­sa­me Zeu­gen beob­ach­ten, wie ein jun­ger Mann, in der Haupt­stra­ße, die Deko­ra­ti­on eines Ladens beschä­dig­te. Dar­auf ange­spro­chen, flüch­te­te die­ser mit einem E‑Scooter vom Tat­ort. Durch eine Poli­zei­strei­fe konn­te der Täter gestellt wer­den. Der 18jährige war erheb­lich alko­ho­li­siert. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,42 Pro­mil­le, wes­we­gen eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Gegen den aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt stam­men­den Mann wur­den Straf­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung und Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­flucht

In der Nacht vom 23. auf 24.12.22, zwi­schen 20:45 Uhr und 00:45 Uhr, wur­de ein, auf dem Park­platz des Fach­markt­zen­trums ste­hen­der, blau­er Pkw Maz­da mit Ingol­städ­ter Kenn­zei­chen, durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Fahr­zeug­füh­rer uner­kannt von der Unfall­stel­le. Durch den links­sei­ti­gen Anstoß ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000 EUR. Per­so­nen, die Anga­ben zum Unfall­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Kör­per­ver­let­zung in der Bar

In einer Bar in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt kam es am spä­ten Frei­tag­abend zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Gästen. Das Streif­ge­spräch gip­fel­te schließ­lich in einem Faust­schlag. Der 50jährige wur­de am Auge getrof­fen und leicht ver­letzt. Anschlie­ßend ver­ließ der Täter die Gast­stät­te und ent­fern­te sich in unbe­kann­te Rich­tung. Einer Ange­stell­ten der Bar war die Per­son jedoch nament­lich bekannt, so dass die­ser noch in der Nacht zuhau­se ange­trof­fen wer­den konn­te. Es han­delt sich um einen 47jährigen aus Lich­ten­fels. Einen Grund für den Streif konn­te er nicht nen­nen, aller­dings könn­te die Alko­ho­li­sie­rung von 1,86 Pro­mil­le eine nicht ganz uner­heb­li­che Rol­le gespielt haben.

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

Zwi­schen dem 22.12.22, 00:00 Uhr und dem 23.12.22, 23:50 Uhr, wur­de der Brun­nen der Gemein­de in Michel­au am Rat­haus­platz und eine Tafel am Rat­haus mit wei­ßer Far­be beschmiert. Wäh­rend der Sach­ver­halts­auf­nah­me vor Ort wur­de durch die Beam­ten der PI Lich­ten­fels fest­ge­stellt, das sich an der Fas­sa­de der gegen­über­lie­gen­den VR Bank eben­falls Schmie­re­rei­en in ähn­li­cher Art und Wei­se fest­ge­stellt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Hin­wei­se zu tat­ver­däch­ti­gen Per­so­nen wer­den von der PI Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegengenommen.