Lie­be Lese­rin­nen, lie­be Leser,

das Redak­ti­ons­team des Neu­en Wie­sent­bo­ten wünscht Euch und Euren Fami­li­en ein fro­hes Weih­nachts­fest und eini­ge besinn­li­che Stun­den im Krei­se Eurer Lieb­sten. Wir bedan­ken uns für die Treue im abge­lau­fe­nen Jahr und freu­en uns, dass zwi­schen­zeit­lich täg­lich 45.000 Men­schen die Online-Zei­tung für Ober­fran­ken und Umge­bung lesen. Wir wer­den auch wei­ter­hin dar­an arbei­ten aktu­el­le und inter­es­san­te News zu veröffentlichen!

Fro­he Weih­nach­ten wünscht Euch die Chefredaktion

Alex­an­der Dittrich und Alex­an­der Hitschfel

sowie das kom­plet­te Redak­ti­ons­team mit Bernd, Frank, Georg, Sabri­na und Sandra

Wenn Ihr Anre­gun­gen, Berich­te und Infos für uns habt; her damit. Bit­te alle an: redaktion@​wiesentbote.​de – Wir freu­en uns über Likes in Face­book und dar­über, wenn Ihr uns an Eure FB-Freun­de wei­ter­emp­fehlt. Ger­ne dürft Ihr uns auch abonnieren.