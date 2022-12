Die Zukunft des Bam­ber­ger Schlacht­hofs ist offen

SPD-Frak­ti­on Bam­berg setzt sich für eine gute Lösung in der Cau­sa des Bam­ber­ger Schlacht­hofs ein

Die SPD-Frak­ti­on Bam­berg traf sich vor kur­zer Zeit für einen wich­ti­gen und offe­nen Aus­tausch mit der „Inter­es­sens­ge­mein­schaft Bam­ber­ger Schlacht­hof“. Das Tref­fen selbst fand dabei am pas­send­sten Ort statt: in den Räum­lich­kei­ten des Schlachthof.

Der Vor­sit­zen­de der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on Heinz Kunt­ke beton­te bei dem Tref­fen die Bedeu­tung des Schlacht­ho­fes für die regio­na­le Fleisch­ver­sor­gung und das Tier­wohl. Durch den Betrieb des Schlacht­ho­fes kön­nen, so Kunt­ke, ins­be­son­de­re wei­te Anfahr­ten zu Schlach­tun­gen ver­mie­den wer­den, was unmit­tel­bar dem Tier­wohl dient.

In die­sem und wei­te­ren Punk­ten gab es eine gro­ße Einig­keit zwi­schen SPD-Frak­ti­on und der Inter­es­sens­ge­mein­schaft. Sol­che Tref­fen stel­len das Fun­da­ment für gute kom­mu­nal­po­li­ti­sche Arbeit dar. Es müs­sen die ver­schie­de­nen Inter­es­sen berück­sich­tigt wer­den und dann auf­grund einer guten Fak­ten­la­ge die rich­ti­gen Ent­schei­dun­gen getrof­fen wer­den. Was dies kon­kret im Fal­le der Zukunft der Bam­ber­ger Schlacht­hofs heißt, wird sich in der nähe­ren Zukunft zei­gen, wobei sich die SPD-Frak­ti­on grund­sätz­lich für den Erhalt des Schlacht­ho­fes als kom­mu­na­le Ein­rich­tung aus­spricht. Aller­dings muss der Schlacht­hof wirt­schaft­lich betrie­ben wer­den, erklär­te SPD-Stadt­rat Peter Süß abschließend.