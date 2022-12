Bay­reuth, Kre­feld und Ravens­burg hei­ßen die Geg­ner der Sel­ber Wöl­fe bis zum 28. Dezember

Nach dem Der­by am Frei­tag bei den Bay­reuth Tigers, emp­fan­gen die Wöl­fe am 2. Weih­nachts­fei­er­tag mit den Kre­feld Pin­gui­nen einen durch­aus attrak­ti­ven Geg­ner in der NETZSCH-Are­na (Spiel­be­ginn 19:30 Uhr). Als Co-Trai­ner an der Ban­de beim DEL-Abstei­ger steht neu­er­dings mit Her­bert Hohen­ber­ger ein alter Bekann­ter. Zwei Tage spä­ter rollt dann der Son­der­zug nach Ravensburg.

Form­kur­ve

Ein kata­stro­pha­les Mit­tel­drit­tel haben die Sel­ber Wöl­fe am Sonn­tag gegen die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau abge­lie­fert. Aus­ge­rech­net im pre­sti­ge­träch­ti­gen und auch bezüg­lich der Tabel­len­kon­stel­la­ti­on wich­ti­gen Spiel gegen den Nach­bar­schafts­ri­va­len brach­te das Rudel kei­nen Fuß aufs Eis. Die Fol­ge war eine bit­te­re 2:6- Nie­der­la­ge. Dabei hat­te man in den vor­an­ge­gan­ge­nen Par­tien gegen Tabel­len­füh­rer Kas­sel Hus­kies gut mit­hal­ten kön­nen und zwei­mal knapp mit 2 Toren Unter­schied ver­lo­ren. Genau aus die­sem Grund ist man im Wolfs­bau auch guter Din­ge, dass das Rudel das Ruder gegen die Bay­reuth Tigers bereits wie­der her­um­rei­ßen kann. Das DEL2-Schluss­licht Bay­reuth hin­ge­gen hat nach der Ver­pflich­tung eines neu­en Tor­hü­ters schein­bar wie­der in die Spur gefun­den und am letz­ten Wochen­en­de 5 Punk­te gegen Lands­hut und Regens­burg ein­ge­fah­ren. DEL-Abstei­ger und Mit-Auf­stiegs­aspi­rant Kre­feld belegt aktu­ell Rang 4. Doch eine rich­ti­ge Kon­stanz ist im Spiel der Pin­gui­ne nicht zu erken­nen. Immer wie­der gibt es Licht und Schat­ten. Grund dafür ist viel­leicht auch die Unru­he um das Team: Inzwi­schen ist in die­ser Sai­son der 4. Trai­ner am Ruder, der pola­ri­sie­ren­de Gesell­schaf­ter und sport­li­che Lei­ter Ser­gey Savel­jev ist aus­ge­schie­den und zuletzt kam mit Her­bert Hohen­ber­ger (letz­te Sai­son noch Head­coach bei den Sel­ber Wöl­fen) ein neu­er Co-Trai­ner in den Stab. Tabel­len­fünf­ter Ravens­burg hat in den letz­ten 6 Spie­len durch­gän­gig gepunk­tet. Ledig­lich gegen Kauf­beu­ren und Dres­den gab es Nie­der­la­gen nach Penal­ty­schie­ßen. Die Towerstars dürf­ten dem­nach mit brei­ter Brust aufs Eis gehen.

Sta­ti­stik

„Der­by kön­nen wir“, hieß es im Umfeld der Wöl­fe bis zum ver­gan­ge­nen Sonn­tag. Viel­leicht war man nach je 2 Sie­gen gegen Crim­mit­schau und Bay­reuth auch ein­fach zu sicher im Wöl­fe-Lager. Des­halb soll­te das Rudel um Leit­wolf Richard Gel­ke gewarnt sein, wenn es zu den schein­bar wie­der­erstark­ten Bay­reuth Tigers geht. Den­noch ist es so, dass die Wöl­fe die vor­an­ge­gan­ge­nen Spie­le gegen die Wag­ner­städ­ter mit 5:2 und 6:4 für sich ent­schei­den konn­ten. Und an die­se Serie wol­len die Wöl­fe anknüp­fen. Kei­ne Punk­te, aber viel Lob und Aner­ken­nung konn­ten die Wöl­fe in ihren bis­he­ri­gen Par­tien gegen die Kre­feld Pin­gui­ne ein­heim­sen: Ein denk­bar knap­pes als auch unglück­li­ches 0:1 gab es im ersten Auf­ein­an­der­tref­fen in der NETZSCH-Are­na. In Kre­feld gewan­nen die Haus­her­ren zwar rela­tiv deut­lich mit 6:2, das Spiel wur­de aber erst in den letz­ten Minu­ten so deut­lich ent­schie­den. Die Ravens­burg Towerstars gehö­ren nicht unbe­dingt zu den Lieb­lings­geg­nern der Wöl­fe, wie auch Stür­mer Micha­el Schaaf kürz­lich äußer­te. Auch die bis­he­ri­gen Ergeb­nis­se bestä­ti­gen die­sen Ein­druck: Zuhau­se setz­te es ein 0:7, in Ravens­burg tra­fen die Wöl­fe immer­hin drei­mal ins geg­ne­ri­sche Gehäu­se, kas­sier­ten jedoch aber­mals 7 Gegentore.

Jakub Kania blickt voraus

Jakub Kania: “Ich möch­te heu­te noch nicht auf das Spiel gegen Kre­feld oder gar auf das Spiel gegen Ravens­burg vor­aus­schau­en. Wir müs­sen einen Schritt nach dem ande­ren gehen. Genau­so schau­en wir auch nicht in die Ver­gan­gen­heit zurück. Was am letz­ten Wochen­en­de war, ist Geschich­te, egal ob es gut oder schlecht gelau­fen ist. Natür­lich ana­ly­sie­ren wir unse­re Feh­ler und ver­su­chen, dar­aus zu ler­nen und uns zu ver­bes­sern. Anson­sten müs­sen wir uns aber immer auf unser näch­stes Spiel fokus­sie­ren. Und die Tak­tik für das Spiel gegen Bay­reuth ist ein­fach: Defen­siv gut ste­hen, gedul­dig auf unse­re Chan­cen in der Offen­si­ve war­ten und die­se dann auch kon­se­quent nutzen.”

Lin­eup

Die Per­so­nal­si­tua­ti­on in der Wöl­fe-Defen­si­ve ent­spannt sich leicht: Mau­riz Sil­ber­mann ist wie­der gesund und auch Bryce Red­dick wird es zumin­dest wie­der ver­su­chen. Neben Max Gim­mel, Feo­dor Boi­ar­chi­nov und Niki­ta Nau­mann reiht sich nun auch Michel Wei­de­kamp in die Ver­letz­ten­li­ste ein. Des­halb wird Justin Spie­wok als Back­up in den Kader rut­schen. Aus Bie­tig­heim wird zunächst kei­ne Ver­stär­kung erwartet.

Tickets/​Hallenöffnung

Ein­tritts­kar­ten für die Par­tie gegen Kre­feld gibt es online unter https://​www​.sel​ber​wo​el​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk oder an der Abend­kas­se. Alle Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit über­tra­gen. Spiel­be­ginn am 2. Weih­nachts­fei­er­tag ist um 19:30 Uhr. Die NETZSCH-Are­na öff­net ihre Pfor­ten ab 18:00 Uhr.