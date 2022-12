Zum Geburts­tag kam das „Sams“ und Paul Maar fei­er­te mit sei­nen klei­nen Fans

Viel Geki­cher und Geläch­ter, strah­len­de Kin­der­au­gen, Gebäck mit blau­en Wunsch­punk­ten sowie ein gan­zes Kino, das unter Anlei­tung von Bam­bergs Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner ein Geburts­tags­ständ­chen singt. Am Mitt­woch, 21.12.2022, fand anläss­lich Paul Maars 85. Geburts­tag gro­ßes Kino mit sei­nem Lieb­lings­film „Das Sams“ im Ode­on – Kino & Café statt. Im Übri­gen die ein­zi­ge Buch-Ver­fil­mung zu der Paul Maar höchst­selbst das Dreh­buch schrieb und des­sen Film­mu­sik der oskar­prä­mier­te Kom­po­nist Nico­la Pio­va­ni schrieb. In einem bis auf den letz­ten Platz beset­zen Saal gra­tu­lier­ten alle klei­nen und gro­ßen Gäste dem viel­fach preis­ge­krön­ten Erfolgs­au­tor und Schöp­fer des Sams.

Vor allem in Bam­berg ist man mäch­tig stolz auf den berühm­ten Schrift­stel­ler: Er wün­sche Paul Maar alles Gute zum 85. Geburts­tag – „und wei­ter­hin vie­le krea­ti­ve Ein­fäl­le“, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Man sei stolz, dass das „Sams“ ein Bam­ber­ger sei. „Denn: Jedes Kind kennt das ‚Sams‘, nicht nur bei uns, son­dern überall.“

Genera­tio­nen von Kin­dern sind welt­weit mit den lusti­gen Geschich­ten vom Sams und Herrn Taschen­bier groß gewor­den. Das Sams, ein blitz­ge­schei­tes und respekt­lo­ses klei­nes Wesen mit Rüs­sel­na­se und Wunsch­punk­ten im Gesicht, hält der erwach­se­nen Welt in den Geschich­ten einen Spie­gel vor. Paul Maar hat sich die­se Geschich­ten bereits in den 1970er Jah­ren aus­ge­dacht als sei­ne eige­nen drei Kin­der noch klein waren.

Ins­be­son­de­re wegen sei­ner Ver­fil­mun­gen hat das Sams einen beson­de­ren Stel­len­wert in Paul Maars Hei­mat­stadt. Sowohl Hand­lungs- als auch Dreh­ort aller drei Sams-Kino­fil­me ist Bam­berg. Die Außen­ku­lis­se für Herrn Taschen­biers Haus fin­det man in der Juden­stra­ße 16. Es han­delt sich hier um das „Haus zum Ein­horn”, das bereits 1747 errich­tet wur­de. Die Bamberger:innen nen­nen es lie­be­voll das „Taschen­bier-Haus“. Vie­le Innen­sze­nen, wie bei­spiels­wei­se die Woh­nun­gen von Frau Rot­kohl und Herrn Lürcher, ent­stan­den in einer still­ge­leg­ten Fen­ster­fa­brik in Unter­haid unweit von Bam­berg. Die Papier­fa­brik Elt­mann im Land­kreis Haß­ber­ge dien­te als Kulis­se für die Büro­räu­me der Schirm­fa­brik, in der Herr Taschen­bier arbeitet.

Eigent­lich hat­te Paul Maar nach dem ersten Sams-Buch ange­kün­digt, dass er kei­nen zwei­ten Band schrei­ben wür­de. Das war 1973. Nun hat er zu sei­nem 85. Geburts­tag die Leser­schaft mit dem elf­ten Band „Das Sams und die gro­ße Weih­nachts­su­che“ beschenkt. Würst­chen­ket­ten im Christ­baum, Weih­nachts­lie­der mit Saxo­phon­be­glei­tung, jede Men­ge Geschen­ke und eine gan­ze Hor­de Sam­se. Bes­ser hät­te sich das Sams sei­nen aller­er­sten Weih­nachts­abend gar nicht vor­stel­len kön­nen. Und genau­so soll es nicht nur am ersten Weih­nachts­tag bit­te schön auch weitergehen.