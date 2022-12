Inter­es­se an einem Stu­di­um an der Hoch­schu­le Hof mit über 40 inno­va­ti­ven Stu­di­en­gän­gen? Dann mer­ken Sie sich Don­ners­tag, 12.01.2023 ab 9.30 Uhr vor.

Die Hoch­schu­le Hof lädt an die­sem Tag von 9.30 bis 16.00 Uhr inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler zum Tag der offe­nen Tür an den Cam­pus Hof, Alfons-Gop­pel-Platz 1 ein. Das viel­fäl­ti­ge Stu­di­en­an­ge­bot ken­nen­ler­nen, direkt mit Leh­ren­den spre­chen und sich vom Team der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung bera­ten las­sen – das alles ist beim Tag der offe­nen Tür mög­lich. Dar­über hin­aus haben die Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten die Gele­gen­heit, an ver­schie­de­nen Vor­le­sun­gen der vier Fakul­tä­ten teil­zu­neh­men, Labo­re zu besu­chen und den Cam­pus mit sei­ner her­vor­ra­gen­den tech­ni­schen Aus­stat­tung im Rah­men einer geführ­ten Tour zu ent­decken. So kön­nen die Schü­ler direkt in den Stu­di­en­all­tag hin­ein schnup­pern und erhal­ten umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen, die bei der Wahl des pas­sen­den Stu­di­ums helfen.

Das detail­lier­te Pro­gramm zum Down­load gibt es unter https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​s​t​u​d​i​u​m​/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​e​n​/​s​c​h​u​e​l​e​r​a​n​g​e​b​o​t​e​.​h​tml