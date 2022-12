Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fuß­gän­ge­rin von Schä­fer­hund gebis­sen – Poli­zei sucht Hundehalter

Am Mitt­woch­nach­mit­tag biss ein Schä­fer­hund eine Spa­zier­gän­ge­rin in den Ober­schen­kel. Der Hun­de­hal­ter küm­mer­te sich nicht wei­ter um den Vor­fall, den er als Bana­li­tät abtat.

Das jun­ge Mäd­chen ging im Bereich Dum­mets­wei­her spa­zie­ren, als ein unan­ge­lein­ter Schä­fer­hund auf sie zulief und ihr in den Ober­schen­kel biss. Der Hund ließ wie­der von dem Mäd­chen ab und kehr­te auf Rufen sei­nes Hal­ters zu die­sem zurück. Der Hun­de­hal­ter tat den Biss als leich­tes „Zwicken“ ab und küm­mer­te sich nicht wei­ter darum.

Die Poli­zei sucht nun nach dem Besit­zer des Schä­fer­hun­des. Der Mann wird auf etwa 45 Jah­re geschätzt. Er war ca. 180 cm groß und kräf­tig. Beklei­det war er mit einer blau­en Kapu­zen­jacke und einer schwar­zen Jeans.

Hin­wei­se auf den Hun­de­hal­ter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Kel­ler­fen­ster eingeschlagen

BUBEN­REUTH – Im Zeit­raum vom 17.12.2022 – 21.12.2022 wur­de in der Raths­ber­ger Stei­ge, durch bis­lang unbe­kann­ten Täter eine Glas­schei­be einer Kel­ler­tür gewalt­sam beschä­digt. Zeu­gen die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder unbe­kann­tem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, die­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/760–514 zu melden.

Pkw-Fah­re­rin unter Alko­hol­ein­fluss festgestellt

Eckental/​Eschenau – Am Don­ners­tag den 22.12.2022 gegen 23.00 Uhr, wur­de eine 66-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin von Poli­zei­be­am­ten der PI Erlan­gen-Land, in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da Wäh­rend der Ver­kehrs­kon­trol­le Alko­hol­ge­ruch bei der Pkw-Fah­re­rin wahr­ge­nom­men wer­den konn­te, wur­de ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab einen Wert von 1,20 Pro­mil­le. Infol­ge des­sen muss­te sich die 66-Jäh­ri­ge einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und ihr Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Die Dame erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Unfall­flucht auf Parkplatz

Höchstadt a.d.Aisch – Am Don­ners­tag­nach­mit­tag tou­chier­te in der Rothen­bur­ger Stra­ße auf dem Park­platz eines Dis­coun­ters ein Pkw der Mar­ke Toyo­ta einen Klein­wa­gen der Mar­ke Renault und ver­ur­sach­te an die­sem Sach­scha­den im Bereich des vor­de­ren Stoß­fän­gers. Die Scha­dens­hö­he wur­de auf ca. 500.- Euro geschätzt. Der unfall­ver­ur­sa­chen­de Fahr­zeug­füh­rer des Toyo­ta fuhr aller­dings wei­ter, ohne am Unfall­ort auf den Besit­zer des Renault zu war­ten, bzw. die Poli­zei dar­über in Kennt­nis zu set­zen. Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin hat­te den Vor­gang aller­dings beob­ach­tet und gemel­det. Nun ermit­telt die Poli­zei Höchstadt gegen den Fahr­zeug­füh­rer wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Neben einem Straf­ver­fah­ren erwar­ten den Unfall­ver­ur­sa­cher unter Umstän­den auch füh­rer­schein­recht­li­che Konsequenzen.